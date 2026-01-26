Alerta por tormentas fuertes con granizo preocupa hoy lunes a Buenos Aires: qué dice el SMN
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un aviso para este lunes por tormentas fuertes y granizo en diversas zonas del país.
El clima inestable continúa este lunes en varias horas del país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía una sorpresiva alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo, que alcanza a zonas de diferentes regiones del país, incluidas algunas de la provincia de Buenos Aires.
En este contexto, el SMN lanzó un alerta amarillo que afectaba este lunes 26 de enero para regiones del suroeste y la costa bonaerense.
Además, el aviso por fuertes precipitaciones alcanzaba, con algunas partes en alerta naranja, a zonas de las provincias de Río Negro, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.
Qué dice el alerta por tormentas
De acuerdo con el informe del organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas intensas que pueden alcanzar los 75 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
Las recomendaciones del SMN:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo sigue el clima en el AMBA
El calor agobiante se hace sentir en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante el inicio de la semana, junto a las buenas condiciones del clima, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El organismo nacional, además, mantenía una alerta por temperaturas extremas. La advertencia de nivel a amarillo indica que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.
De acuerdo con el SMN, el lunes sería el pico de la ola de calor, en una jornada que se presenta con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mayormente nublado entre la mañana y la noche; junto a temperaturas que arrancarán en 25 grados de mínima y treparán hasta 37.
