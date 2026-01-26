Alerta por tormentas fuertes con granizo preocupa hoy lunes a Buenos Aires: qué dice el SMN

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Las recomendaciones del SMN:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo sigue el clima en el AMBA

El calor agobiante se hace sentir en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante el inicio de la semana, junto a las buenas condiciones del clima, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo nacional, además, mantenía una alerta por temperaturas extremas. La advertencia de nivel a amarillo indica que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

De acuerdo con el SMN, el lunes sería el pico de la ola de calor, en una jornada que se presenta con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mayormente nublado entre la mañana y la noche; junto a temperaturas que arrancarán en 25 grados de mínima y treparán hasta 37.