El Gobierno avanza en la quita de subsidios y crea una "tarifa plana" en el precio del gas

María Tettamanti María Tettamanti, secretaria de Energía de la Nación.

Según se detalla en los considerandos del decreto, el nuevo esquema busca evitar que el aumento del consumo invernal se vea agravado por la variación estacional de los precios del gas, especialmente en los hogares alcanzados por los subsidios.

Con la adopción del Precio Anual Uniforme, el costo del gas para el usuario final se anualiza, lo que permite suavizar las subas durante los meses de mayor demanda, sin alterar el valor total del esquema a lo largo del año.

El texto aclara que esta modificación no implica cambios sustantivos en el Plan Gas.Ar ni afecta el derecho de los productores a percibir el Precio Ofertado ajustado por el factor estacional, tal como estaba previsto en el régimen original.

El futuro de los subsidios

El decreto también instruye a la Secretaría de Energía de la Nación a realizar las adecuaciones necesarias en el régimen de cálculo de compensaciones previsto en los puntos 62 a 77 del Anexo del Decreto 892/2020.

Según se explica, el nuevo sistema puede generar que, a lo largo del año, las compensaciones a los productores tengan saldos positivos en algunos meses y negativos en otros, como consecuencia de la anualización del precio del gas. Por ese motivo, se habilita la revisión del mecanismo para garantizar el equilibrio del esquema y la continuidad de la cadena de pagos del sector hidrocarburífero.

Tal como establece la Ley 26.122, el Decreto será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá expedirse sobre su validez y elevar un dictamen a ambas cámaras para su tratamiento.

Decreto 26/2026:

