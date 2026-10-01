El Riesgo País volvió a subir para ubicarse en la zona más alta del año
El índice que elabora JP Morgan escala este jueves hasta los 636 puntos básicos, un 4,78% por encima del publicado el miércoles.
En el primer día de octubre, el riesgo país, índice que elabora JP Morgan, volvió a subir para escalar hasta los 636 puntos básicos, un 4,78% por encima del publicado el miércoles último, cuando había bajado con respecto a la jornada anterior.
Con este nuevo salto, el indicador regresa a la zona más alta en lo que va del año y queda muy cerca del récord de 637 puntos registrado el pasado 30 de marzo, lo que en su momento hizo entrar en pánico a algunos funcionarios del Ministerio de Economía. Hoy no hay pánico, pero sí cierto nerviosismo.
Para analistas del mercado, la suba del indicador responde a una toma de ganancias y a un reacomodamiento de carteras propio del inicio de mes, en un contexto donde el Palacio de Hacienda sigue de cerca la acumulación de reservas y el ingreso de divisas.
Con ese telón de fondo, los ADR (acciones argentinas que cotizan en Wall Street) registraron fuertes bajas, con IRSA encabezando las caídas (-5,5%), seguida por Telecom (-5,1%) y Grupo Supervielle (-4,2%). En ese contexto de rojo generalizado, Globant creció un 6,48%, aunque continúa siendo el papel de mayor retroceso del año, con una baja superior al 43%.
El S&P Merval también arrancó el mes a la baja: el selectivo se desplomó a 2.758.839,81 puntos básicos; las principales bajas fueron para Metrogas (-4,82%), Telecom (-4,34%), Grupo Supervielle (-3,7%), y Edenor (-3,13%), informa Ámbito.com. Del panel líder sólo terminaron en verde Transportadora Gas del Norte y Banco de Valores.
La caída local se da en un contexto de mayoría de bajas en las bolsas del mundo, aunque Wall Street terminó con sus principales indicadores con leves alzas, como el Bovespa brasileño, que finalizó la jornada al alza en la previa de las elecciones presidenciales de ese país.
En cuanto al petróleo, el precio del Brent creció otro 4%, para finalizar en US$102 el barril, empujado todavía la persistente crisis en Medio Oriente, a la cual no se le vislumbra un próximo desenlace.
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