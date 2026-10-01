El Riesgo País volvió a subir para ubicarse en la zona más alta del año

La caída local se da en un contexto de mayoría de bajas en las bolsas del mundo, aunque Wall Street terminó con sus principales indicadores con leves alzas, como el Bovespa brasileño, que finalizó la jornada al alza en la previa de las elecciones presidenciales de ese país.

En cuanto al petróleo, el precio del Brent creció otro 4%, para finalizar en US$102 el barril, empujado todavía la persistente crisis en Medio Oriente, a la cual no se le vislumbra un próximo desenlace.