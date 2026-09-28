Por qué sube el Riesgo País y cuáles son los factores que impactan en el índice de JP Morgan

¿Qué mide el Riesgo País?

El Riesgo País refleja la sobretasa que deben pagar los bonos de un determinado Estado en comparación con los títulos del Tesoro de los Estados Unidos, considerados el activo libre de riesgo por excelencia a nivel global. Un incremento en este número señala un aumento en la desconfianza de los inversores respecto de la capacidad de pago del país, lo que automáticamente encarece el costo de financiamiento para acceder a crédito internacional.