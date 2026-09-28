Por qué sube el Riesgo País y cuáles son los factores que impactan en el índice de JP Morgan
Durante el primer día de esta semana, el Riesgo País superó los 600 puntos, siendo esta la marca más elevada del año. ¿Por qué se incrementa?
El Riesgo País, el nombre otorgado al indicador elaborado por el banco de inversión JP Morgan que mide la percepción de riesgo de los mercados sobre la deuda soberana de un país, consolidó su tendencia alcista iniciada hace más de un mes y superó este lunes la barrera de los 640 puntos básicos, registrando su marca más elevada en el año.
¿Qué mide el Riesgo País?
El Riesgo País refleja la sobretasa que deben pagar los bonos de un determinado Estado en comparación con los títulos del Tesoro de los Estados Unidos, considerados el activo libre de riesgo por excelencia a nivel global. Un incremento en este número señala un aumento en la desconfianza de los inversores respecto de la capacidad de pago del país, lo que automáticamente encarece el costo de financiamiento para acceder a crédito internacional.
El índice dejó atrás el piso de 402 puntos básicos registrado en julio —que se mantenía como el mejor registro de la presente gestión de Gobierno— para iniciar un sendero de volatilidad que desembocó en los valores actuales.
Los factores detrás del alza del Riesgo País
Diversas dinámicas económicas y políticas influyen en este tipo de movimientos alcistas. Entre las principales razones que explican la suba del indicador se destacan:
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Incertidumbre sobre el cumplimiento de compromisos financieros: La duda sobre la acumulación de reservas internacionales y la disponibilidad de divisas para hacer frente a los vencimientos de deuda suele despertar alertas entre los tenedores de bonos.
Tensiones políticas o de gobernabilidad: Las vicisitudes legislativas, los conflictos políticos internos y las dudas sobre la sostenibilidad del programa económico reducen la previsibilidad para las inversiones a largo plazo.
Condiciones del contexto internacional: Un escenario global adverso, caracterizado por el aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de EE. UU. o un menor apetito de riesgo hacia mercados emergentes, empuja a los inversores a desprenderse de activos locales.
Las cuatro razones por las que subió el Riesgo País durante la gestión de Milei:
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Dudas sobre la economía y el futuro político: En agosto cayeron las señales de actividad económica y las encuestas sembraron dudas sobre si el Gobierno podrá mantenerse en el poder.
Un clima global desfavorable: En septiembre, Estados Unidos subió las tasas de interés y los mercados internacionales se volvieron más cautos.
Falta de dólares para los pagos de 2027: El Banco Central junta menos reservas de las esperadas. Se calcula que podrían faltar unos US$10.000 millones para cumplir con los compromisos financieros del próximo año, lo que genera dudas sobre la capacidad de pago.
Incertidumbre electoral: Creció el nerviosismo político por las próximas elecciones y el fortalecimiento de Axel Kicillof como la principal figura de la oposición.
A pesar de este panorama, los analistas estiman que la tensión financiera y la presión sobre el Riesgo País deberían empezar a calmarse en los próximos meses.
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