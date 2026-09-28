El Riesgo País sigue en alza: supera los 640 puntos y alcanza su valor más alto en 2026
Mientras el mercado comienza a darle la espalda al plan de Milei y Caputo en el Gobierno atribuyen la suba del Riesgo País, una vez más, al "riesgo kuka".
Los bonos argentinos en dólares se hunden en Wall Street lo que incrementa la racha negativa mientras que el Riesgo País se ubica por encima de los 640 puntos básicos, su máximo valor en lo que va del año. La city ve dudas locales sobre el financiamiento y la acumulación de reservas, sumada a un contexto internacional adverso de tasas altas y volatilidad global.
En ese marco, el S&P Merval cae 2,1% a 2.832.065,960 puntos básicos. Dentro de las acciones líderes avanzan: Banco BBVA (-3,9%), Grupo Financiero Galicia (-3,8%), Grupo Supervielle (-3,4%). En cuanto a los ADRs, las mayores perdidas son para BBVA y Banco Macro con el 3,9% y 2,9%, respectivamente.
Causas de la caída del Riesgo País
Según diversos informes de la city, el reciente aumento del riesgo país refleja un deterioro relativo de la percepción sobre Argentina, en un contexto de menor acumulación de reservas, desaceleración de la actividad y condiciones financieras internacionales más exigentes. Al mismo tiempo, las colocaciones soberanas hard dollar prácticamente se frenaron, encendiendo señales de alerta de cara a 2027.
"El stock de reservas continúa siendo bajo y reforzar las compras diarias de divisas parece primordial. En este marco, impulsar un mayor dinamismo de la actividad y acelerar la acumulación de reservas aparecen como dos condiciones centrales hacia delante", explicaron desde Fundación Capital.
La semana pasada Banco Central informó que la cuenta corriente cambiaria arrojó un superávit de 806 millones de dólares en agosto, el quinto mensual consecutivo, lo que implica que subió contra el superávit de julio (413 millones de dólares). Las personas realizaron compras netas de dólares por 2.463 millones de dólares, frente a los 2.916 millones de dólares del mes previo, mientras que los egresos por dividendos y utilidades se ubicaron en 469 millones de dólares.
Este lunes, el Tesoro llevará adelante durante su primera licitación de deuda pesos del mes, en la que enfrenta vencimientos por alrededor de 8,1 billones de pesos.
"Recordamos que, tal como sucedió en las dos licitaciones de agosto, el Tesoro no ofrecerá papeles con vencimiento en el próximo mandato, y el menú consistirá en la Lecap corta S13N6, la Lecer X29E7, dos Bontam (TMF27 y TML27) y 4 dollar linked (D30O6, D30N6, D31M7 y TZV27). Asimismo, no ofrece el Bonar AO29", aseguraron desde Grupo SBS.
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