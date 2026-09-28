El Riesgo País sigue en alza: supera los 640 puntos y alcanza su valor más alto en 2026

Este lunes, el Tesoro llevará adelante durante su primera licitación de deuda pesos del mes, en la que enfrenta vencimientos por alrededor de 8,1 billones de pesos.

"Recordamos que, tal como sucedió en las dos licitaciones de agosto, el Tesoro no ofrecerá papeles con vencimiento en el próximo mandato, y el menú consistirá en la Lecap corta S13N6, la Lecer X29E7, dos Bontam (TMF27 y TML27) y 4 dollar linked (D30O6, D30N6, D31M7 y TZV27). Asimismo, no ofrece el Bonar AO29", aseguraron desde Grupo SBS.