El Riesgo País supera los 600 puntos: se disparó más de 50% desde julio

Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed).

La acumulación de reservas aparece asimismo como uno de los principales focos de atención, según da cuenta Ámbito.com. En la comparación regional elaborada por CEPEC, la Argentina exhibe una posición de reservas internacionales considerablemente más débil que otros países latinoamericanos, cuando su acumulación es clave para garantizar los pagos externos.

De manera que con ese nivel de riesgo país, que eleva considerablemente los costos de financiamiento externo, se hace casi imposible que el Gobierno Nacional acceda en semejantes condiciones a los mercados globales.

Según reporta el citado medio, desde Adcap Grupo Financiero se advirtió que, con los rendimientos actuales, “hay poco margen para que el Tesoro regrese al mercado con nuevas emisiones de Bonares”, lo que mantiene las restricciones para conseguir financiamiento en moneda dura.