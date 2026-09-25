El Riesgo País supera los 600 puntos: se disparó más de 50% desde julio
Factores como las nuevas pérdidas sufridas por los bonos soberanos y el aumento de la tasa de interés impuesto por la Fed explican las subas continuas.
El riesgo país continúa con su tendencia alcista y este viernes superó los 600 puntos básicos, según informó JP Morgan -que elabora ese índice-, producto de una nueva caída en el valor de los bonos argentinos y factores internacionales.
Al promediar la rueda del último día hábil de la semana, el indicador de riesgo soberano escalaba hasta los 611 puntos básicos, para ubicarse luego en 609; esto es, un 5,36% por encima de la jornada anterior.
Tras acumular alzas durante diez jornadas consecutivas, se posiciona en el valor más alto en cinco meses, cuando el 8 de abril pasado había alcanzado un techo de 610 puntos. Además, implica un alza superior al 50% desde julio, cuando llegaba al piso de 402 puntos básicos.
Los especialistas en mercados aseguran que esta nueva suba es resultado de otra caída de los títulos soberanos, que en el caso de los Bonar alcanza el -2,1% (AL41D) y en los Globales hasta -3% (GD46D).
También por el escenario internacional, luego del reciente aumento de las tasas de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos (Fed), elevando el costo de financiamiento para los mercados emergentes.
La acumulación de reservas aparece asimismo como uno de los principales focos de atención, según da cuenta Ámbito.com. En la comparación regional elaborada por CEPEC, la Argentina exhibe una posición de reservas internacionales considerablemente más débil que otros países latinoamericanos, cuando su acumulación es clave para garantizar los pagos externos.
De manera que con ese nivel de riesgo país, que eleva considerablemente los costos de financiamiento externo, se hace casi imposible que el Gobierno Nacional acceda en semejantes condiciones a los mercados globales.
Según reporta el citado medio, desde Adcap Grupo Financiero se advirtió que, con los rendimientos actuales, “hay poco margen para que el Tesoro regrese al mercado con nuevas emisiones de Bonares”, lo que mantiene las restricciones para conseguir financiamiento en moneda dura.
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