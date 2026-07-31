Tras los anuncios de Javier Milei sobre el Banco Central, bajó el Riesgo País: a cuánto
El índice que elabora JP Morgan quedó este viernes en 430 puntos básicos, acumulando una suba de 2,3% a lo largo del mes que concluye.
El indicador de riesgo país que elabora la banca J.P. Morgan terminó el mes con una baja de 2,49% (-11) con respecto a la jornada anterior, para ubicarse en 430 puntos básicos, acumulando una suba de 2,3% a lo largo del mes que concluye.
Algunos especialistas consideran que los anuncios realizados el jueves último por Javier Milei, vinculados al proyecto enviado al Congreso pata reformar la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), empujó este viernes la baja del indicador, aunque a lo largo de julio no logró perforar los 400 puntos, como pretendía el Gobierno Nacional.
En cuanto a los bonos soberanos en dólares, cotizan con numerosas alzas, mientras que la mayoría de ADR y acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street exhiben bajas de hasta 5% durante esta rueda, a pesar de que los principales índices de los Estados Unidos operan en verde. Los retrocesos son liderados por Grupo Supervielle, que pierde 5,3%; BBVA Argentina, cayendo 3,4%; Edenor, un 1,6%, y Cresud, un 3,4%, según informa Ámbito.
En la Bolsa de Buenos Aires, en tanto, el índice S&P Merval disminuye 0,41% hasta los 3.291.322,63 puntos; las acciones líderes que más bajan son las de Grupo Supervielle (-4%); BBVA Argentina (-2,7%) y Cresud (-2,5%). Y en la medición en dólares baja 1,2% a 2.096,55 unidades, aunque se encamina a cerrar julio con un alza del 3% en dólares.
La reforma del Banco Central
Como se indicó, los anuncios de Javier Milei del jueves habrían favorecido una nueva baja en el riesgo país. Los mismos se relacionan con un proyecto de ley enviado al Congreso por medio del cual se busca modificar la carta orgánica del Banco Central.
Según indicó el Presidente, con ese proyecto pretende preservar el valor de la moneda al devolver a la entidad su rol de proteger el valor monetario, prohibiendo de modo taxativo la financiación del Estado, abarcando al Tesoro Nacional, provincias, municipios y toda compra de títulos públicos en el mercado primario.
También limita de forma estricta el pago de dividendos por los resultados derivados de la prestación del servicio de liquidez y se erradican cambios introducidos por la normativa de 2012 y se prohíbe para siempre la utilización de las polémicas "letras intransferibles".
Además, fortalece la autonomía institucional del organismo; en concreto, Milei pretende blindar a Santiago Bausili al frente del Central, más allá de los cambios en el signo político por devenir en el Gobierno. Para removerlo, se necesitarán dos tercios del Senado y dos tercios Diputados, algo solo necesario para un juicio político a un Presidente, según establece la Constitución Nacional.
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