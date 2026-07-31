Tras los anuncios de Javier Milei sobre el Banco Central, bajó el Riesgo País: a cuánto

Según indicó el Presidente, con ese proyecto pretende preservar el valor de la moneda al devolver a la entidad su rol de proteger el valor monetario, prohibiendo de modo taxativo la financiación del Estado, abarcando al Tesoro Nacional, provincias, municipios y toda compra de títulos públicos en el mercado primario.

También limita de forma estricta el pago de dividendos por los resultados derivados de la prestación del servicio de liquidez y se erradican cambios introducidos por la normativa de 2012 y se prohíbe para siempre la utilización de las polémicas "letras intransferibles".

Además, fortalece la autonomía institucional del organismo; en concreto, Milei pretende blindar a Santiago Bausili al frente del Central, más allá de los cambios en el signo político por devenir en el Gobierno. Para removerlo, se necesitarán dos tercios del Senado y dos tercios Diputados, algo solo necesario para un juicio político a un Presidente, según establece la Constitución Nacional.