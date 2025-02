El subte aumenta este viernes 28 de febrero: a cuánto se va el boleto

El subte había tenido tres ajustes importantes el año pasado. El último se aplicó en conjunto con la implementación del sistema multipago, que desde diciembre permite abonar con tarjetas de crédito, débito o sus equivalentes en las billeteras digitales de los teléfonos. El último mes, según cifras oficiales, el 21% de las operaciones se hicieron de ese modo.

Cuánto cuesta el boleto de subte a partir de este viernes 28 de febrero

El boleto pasó de $757 a $832 para aquellos pasajeros que tengan su tarjeta SUBE registrada y realicen entre 1 y 20 viajes mensuales, mientras para quienes no cuenten con la registración, el costo es de $1322.

Para los usuarios que realicen entre 21 y 30 viajes mensuales, el valor será de $665,6 con SUBE registrada ($1058,3 si no tiene registración); entre 31 a 40 viajes, $582,4 con SUBE registrada ($926,02 si no tiene registración); 41 viajes o más, $291,2 con SUBE registrada ($793,73 si no tiene registración).

El boleto del premetro costará $291,20 con la tarjeta SUBE registrada, mientras que para los usuarios que no cuenten con la registración, tendrá un valor de $463,11.

Descuentos en el subte: hasta cuándo siguen las promociones con tarjetas bancarias

Las promociones con tarjetas de banco seguirán vigentes entre el 28 de febrero y el 2 de marzo, aunque deben renovarse a principios del tercer mes del año.

- Tarjetas VISA

65% de descuento en pagos realizados con tarjetas de débito, crédito, prepagas y celulares con tecnología NFC hasta el domingo 2 de marzo, con tope de $8000 por semana.

- Tarjetas MasterCard

50% de descuento con tarjetas de crédito o prepagas y tope de reintegro de $400 por viaje hasta el 28 de febrero.

con tarjetas de crédito o prepagas y tope de reintegro de $400 por viaje hasta el 28 de febrero. 60% de descuento con tarjetas de débito o celulares con tope de reintegro de $500 por viaje hasta el 28 de febrero.

Mercado Pago

75% de descuento con el uso de la tarjeta, con tope de reintegro de hasta $600 por cada viaje hasta el 28 de febrero.

- Ualá