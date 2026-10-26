El Súper Niño dispara la generación hidroeléctrica y desploma el costo de la energía pero no para los usuarios
La crecida récord del río Paraná provocada por el fenómeno climático disparó la producción en las represas y logró hundir el precio mayorista.
La producción en las grandes centrales hidroeléctricas del país creció un 31,8 % interanual durante septiembre, alcanzando los 3.508 gigavatios hora gracias a la inyección de caudales extraordinarios en la cuenca. Este incremento en la fuente más barata de la matriz desplazó a las usinas térmicas que queman combustibles fósiles, lo que provocó que el precio spot de la electricidad se desplomara un 42,9 % en un solo mes, cayendo desde los 157,9 hasta los 90,1 dólares por MWh. El informe también destacó que la demanda total de energía aumentó un 5,4 % con epicentro en la Patagonia, demostrando que el abaratamiento se debió exclusivamente a un cambio en la composición de la oferta y no a una retracción del consumo.
El alivio en los costos de generación impactó de lleno en las cuentas públicas al achicar la brecha de los subsidios estatales a su nivel más mínimo en lo que va del año. Mientras que en agosto el Estado cubría el 43 % del costo de la electricidad residencial, en septiembre esa asistencia se redujo al 26 %, impulsada por una caída del costo real de referencia. Sin embargo, el mapa tarifario expone profundos contrastes: los sectores de menores ingresos cubren apenas una fracción menor del costo real, mientras que los usuarios sin subsidio ya pagan por encima del valor pleno.
Perspectivas y impacto en las tarifas
Las proyecciones de la Entidad Binacional Yacyretá advierten que el fenómeno se extendería al menos hasta los primeros meses de 2027, manteniendo caudales elevados que continuarán desplazando a la generación térmica más costosa y sosteniendo la tendencia a la baja en los costos operativos del mercado mayorista.
Pese a este escenario favorable para el sector, los analistas recuerdan que el menor costo de generación no se traduce de manera automática en una baja para las facturas de los hogares. La mayoría de los consumidores residenciales continúa abonando el Precio Estacional fijado por la Secretaría de Energía, el cual acumula un incremento interanual cercano al 60 por ciento, por lo que el principal beneficiado del actual ciclo hídrico sigue siendo el Tesoro nacional a través del recorte en el gasto fiscal.
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