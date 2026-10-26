El Súper Niño dispara la generación hidroeléctrica y desploma el costo de la energía pero no para los usuarios

La producción en las grandes centrales hidroeléctricas del país creció un 31,8 % interanual durante septiembre, alcanzando los 3.508 gigavatios hora gracias a la inyección de caudales extraordinarios en la cuenca. Este incremento en la fuente más barata de la matriz desplazó a las usinas térmicas que queman combustibles fósiles, lo que provocó que el precio spot de la electricidad se desplomara un 42,9 % en un solo mes, cayendo desde los 157,9 hasta los 90,1 dólares por MWh. El informe también destacó que la demanda total de energía aumentó un 5,4 % con epicentro en la Patagonia, demostrando que el abaratamiento se debió exclusivamente a un cambio en la composición de la oferta y no a una retracción del consumo.