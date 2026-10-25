Crecida de ríos en Misiones deja catorce pasos fronterizos cerrados y familias evacuadas

Las intensas precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño provocaron una compleja situación en Misiones debido al desborde de los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú. Como consecuencia directa de la crecida, las autoridades provinciales confirmaron el cierre preventivo de catorce pasos fronterizos fluviales y diversas restricciones en la circulación terrestre en distintos puntos del territorio.