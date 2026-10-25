Crecida de ríos en Misiones deja catorce pasos fronterizos cerrados y familias evacuadas
El impacto de El Niño generó el desborde de ríos en Misiones, con cierres fronterizos, cortes de puentes y decenas de evacuados.
Las intensas precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño provocaron una compleja situación en Misiones debido al desborde de los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú. Como consecuencia directa de la crecida, las autoridades provinciales confirmaron el cierre preventivo de catorce pasos fronterizos fluviales y diversas restricciones en la circulación terrestre en distintos puntos del territorio.
El caudal del río Iguazú alcanzó los 28 metros, lo que motivó la clausura temporal del Circuito Superior en el Parque Nacional Iguazú. En paralelo, los operativos de seguridad y rescate desplegados por la policía local reportaron decenas de familias evacuadas y viviendas afectadas por el anegamiento de los sectores ribereños.
Impacto en pasos fronterizos y arroyos
El relevamiento oficial detalló que diez pasos internacionales sobre el río Paraná se encuentran inhabilitados, afectando el normal movimiento en localidades como Eldorado, Puerto Rico y Corpus Christi. En tanto, sobre la traza del río Uruguay permanecen cerrados los pasos de El Soberbio, Panambí, Alba Posse y San Javier.
En el plano terrestre, los desbordes de arroyos y las crecientes repentinas interrumpieron el tránsito en al menos ocho sectores clave de la red vial secundaria y provincial, incluyendo cortes en puentes sobre los arroyos Garupá, Yabebiry y Pindaytí, además de afectar accesos a puntos turísticos y productivos.
Operativos de asistencia
Las unidades regionales de la fuerza provincial continúan apostadas en las zonas críticas para monitorear el comportamiento de los cauces y asistir a los damnificados. Si bien las rutas nacionales principales se mantienen transitables, las autoridades recomendaron extremar la precaución y evitar transitar por caminos rurales anegados mientras persista la inestabilidad climática.
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