"El Niño podría alcanzar una intensidad sin precedentes": la advertencia de la argentina que dirige la OMM
Celeste Saulo advirtió que el calentamiento del Pacífico superaría los registros de las últimas cuatro décadas; se espera que el fenómeno alcance su pico a fin de año y que sus efectos se prolonguen durante 2027.
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) alertó que el actual episodio de El Niño podría alcanzar una intensidad inédita en los registros de monitoreo, con una anomalía de la temperatura superficial del Pacífico tropical de hasta 3,8 (6,84 ) por encima de la media entre noviembre de 2026 y enero de 2027.
La advertencia fue presentada el miércoles en Ginebra por la secretaria general de la OMM, la argentina Celeste Saulo, y el jefe de asuntos humanitarios de las Naciones Unidas, Tom Fletcher. Ambos funcionarios exigieron una respuesta coordinada e inmediata de los gobiernos para atenuar los impactos sobre las poblaciones más expuestas.
La advertencia de la OMM por "El Niño"
Durante la conferencia, Saulo remarcó que las cifras proyectadas superan cualquier referencia histórica disponible para comparar episodios anteriores. En este sentido, la especialista sostuvo: “Nunca hemos registrado un valor de 3,8 en el pasado. Durante algunos episodios de El Niño particularmente intensos, hemos observado valores cercanos a 3, los cuales tuvieron repercusiones muy significativas a nivel mundial”.
En la misma línea, la científica argentina advirtió que los pronósticos actuales se alejan de los rangos habituales de observación al remarcar que “estamos más allá de ese límite, fuera de nuestros registros, fuera de nuestras estadísticas sobre lo que podemos esperar”. Ante este escenario, hizo un llamado urgente a la prevención: “No podemos impedir El Niño, pero sí podemos prevenir muchas de sus consecuencias humanas más graves”.
La OMM estima que la fase de mayor intensidad se concentrará hacia el final de este año, aunque sus efectos pueden prolongarse durante 2027.
El último informe estacional del organismo contempla una anomalía de hasta 3,8 en el Pacífico tropical. Esa previsión no equivale a que la temperatura media del planeta suba en la misma proporción: describe el calentamiento de la superficie del mar respecto de su promedio de referencia en la zona donde se desarrolla el fenómeno.
El Niño es un patrón natural que suele reaparecer cada dos a siete años y altera los vientos, las lluvias y las temperaturas a escala global. El calentamiento del Pacífico ecuatorial puede modificar la circulación atmosférica y elevar la probabilidad de eventos extremos, aunque sus efectos concretos varían según cada región. Los centros de monitoreo continuarán actualizando sus proyecciones durante las próximas semanas, cuando el evento atraviese el período previsto para su pico.
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