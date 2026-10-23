"El Niño podría alcanzar una intensidad sin precedentes": la advertencia de la argentina que dirige la OMM

El último informe estacional del organismo contempla una anomalía de hasta 3,8 en el Pacífico tropical. Esa previsión no equivale a que la temperatura media del planeta suba en la misma proporción: describe el calentamiento de la superficie del mar respecto de su promedio de referencia en la zona donde se desarrolla el fenómeno.

El Niño es un patrón natural que suele reaparecer cada dos a siete años y altera los vientos, las lluvias y las temperaturas a escala global. El calentamiento del Pacífico ecuatorial puede modificar la circulación atmosférica y elevar la probabilidad de eventos extremos, aunque sus efectos concretos varían según cada región. Los centros de monitoreo continuarán actualizando sus proyecciones durante las próximas semanas, cuando el evento atraviese el período previsto para su pico.