Hablan los trabajadores despedidos en Chivilcoy: "Cuando hay un gobierno de estos no te deja ir para adelante"
La firma Arluchi anunció esta semana los despidos de sus trabajadores y el cese de actividades por falta de consumo. La marca seguirá operando en Brasil.
El Parque Industrial de Chivilcoy está cada vez más silencioso debido a los sucesivos cierres de fábricas que llevaban años instaladas en la zona. El anuncio más reciente fue el de Arluchi, una compañía productora de calzado que bajará la persiana el lunes 30 de noviembre.
"Era algo que ya estábamos esperando porque se ve en la realidad, en la calle, a veces otros medios muestran otra cosa... Por un lado estamos positivos porque nos van a pagar, por decirte algo, pero te quedas sin trabajo", explicó a C5N Fidel Berdugo, uno de los trabajadores afectados.
Fidel llevaba seis años trabajando en Arluchi. Antes de eso fue operario en Paquetá, otra fábrica de calzado que funcionó en Chivilcoy durante 11 años y que luego reabrió con otro nombre sólo para bajar la persiana de nuevo en 2024, para desmedro de sus casi 1000 operarios.
El personal de Arluchi, en cambio, fluctuó hasta convertirse en un grupo mínimo.
"Quedamos 15, supimos ser 100 personas. Fue en cuentagotas, hasta que fue mermando", confirmó Fidel, para quien "con las malas políticas pasan estas cosas. Yo ya viví varias políticas de estas", señaló el hombre, que es padre de gemelas y tiene que hacer frente a gastos fijos como el alquier de su vivienda.
El operario indicó que el cese de actividad de Arluchi "impacta un montón" en la economía de Chivilcoy, y reconoció: "Están cerrando muchas fábricas que no están pagando a los chicos. Nosotros dentro de todo tenemos suerte".
Chivilcoy "es una ciudad grande y chica a la vez, son 80.000 habitantes", describió Fidel. Desde la logística hasta el consumo diario en locales de servicios y gastronomía se verá afectado por la falta de gente ocupada.
"La empresa no quería cerrar, en un momento nos repartieron algunos compañeros a Brasil, yo fui a Buenos Aires con otro compañero, como para solventar... La intención no era cerrar", reconoció.
"Pedimos que nos digan la verdad, porque era sabido, nos tuvieron en reunión y nos aclararon que nos iban a pagar, ésta semana nos vamos a enterar cómo. Se va todo a Brasil, teníamos trabajo de Brasil para acá, habían traído a 15 personas, pero pasó algo pero se trabó algo, se echó para atrás esa marca y tuvieron que despedir a esos 15 compañeros", contó.
La empresa hoy tiene "poquitos pedidos" que serán entregados antes del lunes 30 de noviembre para dar un cierre prolijo a la actividad.
Luego quedará diciembre, con la necesidad de encontrar un trabajo nuevo.
"Ahora está difícil, no son propuestas contundentes, en este momento es cubrir vacaciones, no es algo seguro. Todos tenemos proyectos, pero primero hay que tener plata en la mano. Por más voluntad que tengas, cuando hay un gobierno de estos no te deja ir para adelante", sentenció Fidel.
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