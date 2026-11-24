El operario indicó que el cese de actividad de Arluchi "impacta un montón" en la economía de Chivilcoy, y reconoció: "Están cerrando muchas fábricas que no están pagando a los chicos. Nosotros dentro de todo tenemos suerte".

Chivilcoy "es una ciudad grande y chica a la vez, son 80.000 habitantes", describió Fidel. Desde la logística hasta el consumo diario en locales de servicios y gastronomía se verá afectado por la falta de gente ocupada.

"La empresa no quería cerrar, en un momento nos repartieron algunos compañeros a Brasil, yo fui a Buenos Aires con otro compañero, como para solventar... La intención no era cerrar", reconoció.

De los 80 trabajadores que tenía la empresa en 2023 apenas quedarán tres para comercializar ahora solo productos importados.

"Pedimos que nos digan la verdad, porque era sabido, nos tuvieron en reunión y nos aclararon que nos iban a pagar, ésta semana nos vamos a enterar cómo. Se va todo a Brasil, teníamos trabajo de Brasil para acá, habían traído a 15 personas, pero pasó algo pero se trabó algo, se echó para atrás esa marca y tuvieron que despedir a esos 15 compañeros", contó.

La empresa hoy tiene "poquitos pedidos" que serán entregados antes del lunes 30 de noviembre para dar un cierre prolijo a la actividad.

Luego quedará diciembre, con la necesidad de encontrar un trabajo nuevo.

"Ahora está difícil, no son propuestas contundentes, en este momento es cubrir vacaciones, no es algo seguro. Todos tenemos proyectos, pero primero hay que tener plata en la mano. Por más voluntad que tengas, cuando hay un gobierno de estos no te deja ir para adelante", sentenció Fidel.