Las quiebras empresarias en la Argentina de Milei se apilan una sobre otra, ahora le tocó a un aserradero

La etapa previa al cierre estuvo marcada por el estado de alerta del Sindicato de Obreros de la Industria Maderera de Posadas (SOIMP), cuyos afiliados realizaron guardias y vigilias nocturnas al detectar maniobras orientadas al retiro de rodados y equipamiento hacia la provincia vecina. Aunque en aquel momento se obtuvo una medida cautelar para resguardar los activos, los trabajadores denunciaron que en los últimos meses el predio desprovisto de custodia sufrió desmantelamientos, robos de cableados, motores e instalaciones de transformadores. Frente a este escenario, la conducción sindical confirmó el envío de una escribana pública para elaborar un inventario notarial detallado del estado del establecimiento.

En tanto el secretario general del SOIMP, Agustín Báez, salió al cruce de los dueños de la empresa que pretendían atribuir el colapso del aserradero únicamente al contexto de desaceleración que padece el sector forestal. El dirigente remarcó que la firma contaba con una infraestructura de gran envergadura y una sólida cartera de clientes antes de detener su producción. Con más de dos décadas de trayectoria Linor se posicionó como un referente en la fabricación de pallets y esquineros madereros para abastecer a firmas de consumo masivo como Arcor, Quilmes y Loma Negra, sumado a la operatoria logística de Transportes Lorenzo y envíos de exportación a Brasil.

El deterioro económico de la fábrica se agudizó fuertemente entre 2024 y 2025 hasta volverse insostenible. En la nómina de acreedores de mayor peso figura la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que reclama ejecuciones fiscales por montos que superan los 500 millones de pesos, a los que se agregan compromisos impagos de aportes con la entidad sindical. Antes de la parálisis total, los operarios habían aceptado quitas salariales del 20% como un intento de preservar los puestos de trabajo, exigencia que no impidió el envío masivo de los telegramas de despido.