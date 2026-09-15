El uso de la capacidad instalada de la industria volvió a caer en julio
Según el Indec, apenas superó el 58%, promedio motorizado especialmente por la industria petrolera, que al ritmo actual se encamina a lograr el 100% de la UCII.
La utilización de la capacidad instalada de la industria (UCII) volvió a retroceder en julio de este año con relación al mismo mes del año pasado y con respecto al mes anterior, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
De acuerdo al organismo oficial, fue de 58,2%, lo que significó una caída frente al mismo mes de 2025 de 0,2%, sufriendo también una merma con relación a junio: pasó de 59,1% en ese mes a 58,2% siguiente, lo que significó un retroceso de 0,9 puntos porcentuales.
De manera que, con la medición de los primeros siete meses, el indicador continúa sin poder alcanzar el nivel de 60% de utilización de la capacidad instalada; hay que remontarse a octubre de 2025, cuando alcanzó una UCII de 60,9%.
De acuerdo al informe difundido por el Indec, del total de los doce bloques analizados, solamente cinco utilizaron una capacidad instalada superior al índice general, liderados por la industria petrolera, motorizada por Vaca Muerta.
En efecto, el segmento “Refinación de petróleo” anotó en julio una utilización de la capacidad instalada de 89,9% y, según la mayoría de los analistas, se encamina a utilizar el ciento por ciento en los meses siguientes, en línea con el boom registrado por el sector.
Los otros bloques su superaron el promedio fueron “Industrias metálicas básicas” (71,8%), Papel y cartón (69,6%), Productos alimenticios y bebidas (66%) y Sustancias y productos químicos (61,4%).
En cuanto a los bloques que quedaron por debajo del promedio del UCII informado por el organismo estadístico, están “Edición e impresión” (54,6%), “Productos minerales no metálicos” (48,6%), “Productos textiles” (45,3%), “Productos del tabaco” (45,2%), “Productos de caucho y plástico” (40,2%), “Industria automotriz” (39%) y “Metalmecánica excepto automotores” (38,3%).
Cómo fue la UCII en cada sector
Uno por uno, así fue en julio pasado la utilización de la capacidad instalada de la industria en los distintos bloques, según el Indec:
- Refinación del petróleo: 89,9%
- Industrias metálicas básicas: 71,8%
- Papel y cartón: 69,6%
- Productos alimenticios y bebidas: 66%
- Sustancias y productos químicos: 61,4%
- Edición e impresión: 54,6%
- Productos minerales no metálicos: 48,6%
- Productos textiles: 45,3%
- Productos del tabaco: 45,2%
- Productos de caucho y plástico: 40,2%
- Industria automotriz: 39%
- Metalmecánica excepto automotores: 38,3%
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