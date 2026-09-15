El uso de la capacidad instalada de la industria volvió a caer en julio

Los otros bloques su superaron el promedio fueron “Industrias metálicas básicas” (71,8%), Papel y cartón (69,6%), Productos alimenticios y bebidas (66%) y Sustancias y productos químicos (61,4%).

En cuanto a los bloques que quedaron por debajo del promedio del UCII informado por el organismo estadístico, están “Edición e impresión” (54,6%), “Productos minerales no metálicos” (48,6%), “Productos textiles” (45,3%), “Productos del tabaco” (45,2%), “Productos de caucho y plástico” (40,2%), “Industria automotriz” (39%) y “Metalmecánica excepto automotores” (38,3%).

Cómo fue la UCII en cada sector

Uno por uno, así fue en julio pasado la utilización de la capacidad instalada de la industria en los distintos bloques, según el Indec: