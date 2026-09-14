Crisis en la industria del calzado: cayó 26,5% la producción y ya se perdieron más de 9.000 empleos

"Tenemos diálogo con los empresarios y sabemos que están mal. En nuestra actividad existen principalmente pymes, a las que les suben los impuestos, los costos de salud y los servicios. En esas condiciones no pueden competir con los productos que llegan desde Indonesia, Pakistán, Bangladesh o China", expresó.

Asimismo cuestionó el impacto de la política salarial del gobierno: "La pauta que fija el gobierno es a la baja, mientras todos los meses suben los servicios y los impuestos. Para los trabajadores del calzado y de todos los sectores industriales ya es muy complicado llegar a fin de mes", remarcó.

Trabajadores y empresarios del calzado preparan una movilización

Ante el deterioro de la actividad, trabajadores y empresarios comenzaron a organizar una movilización conjunta. Cerca de 280 empresarios prevén participar de una Marcha Nacional del Calzado el 22 de octubre, mientras que desde UTICRA anticiparon que acompañarán la iniciativa.

"Nosotros venimos proponiendo desde hace más de un año una movilización conjunta con la cámara y con otros gremios. La semana que viene tendremos una reunión con la cámara. Por supuesto que estamos a favor y vamos a trabajar para que salga bien", adelantó Jerez.

El dirigente recordó que trabajadores y empresarios del calzado ya realizaron movilizaciones conjuntas frente a políticas de apertura importadora durante 1999 y 2001.

"Que se repita una movilización de esas características puede ser una posibilidad muy fuerte. Vamos a trabajar para que ocurra y para que la gente pueda mantener su empleo, porque hoy no vemos una solución ni una salida rápida para la problemática que atraviesan los trabajadores", sostuvo.