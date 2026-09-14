Crisis en la industria del calzado: cayó 26,5% la producción y ya se perdieron más de 9.000 empleos
Empresarios y trabajadores del sector preparan una movilización. Desde UTICRA advirtieron por el cierre de fábricas debido a la apertura de las importaciones.
La industria del calzado atraviesa uno de sus momentos más críticos de los últimos años, con una fuerte caída de la producción, cierres de fábricas y se perdieron más de 9 mil puestos de trabajo.
Según datos del INDEC, la fabricación de calzado y sus partes cayó 26,5% interanual durante julio. El escenario también quedó expuesto en el cierre de las plantas de Dass en Coronel Suárez y Eldorado, el proceso de cierre de Coopershoes en Las Flores y las reducciones de personal en otras fábricas del sector.
En el marco del Día del Trabajador del Calzado, que se conmemoró el 13 de septiembre, desde la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA) advirtieron sobre la pérdida de empleos desde que asumió Javier Milei.
"Hemos perdido, solamente en nuestro sector, más de 9.000 compañeros que se quedaron sin trabajo. Todo esto se produce por la caída del salario y por la apertura indiscriminada de las importaciones", afirmó Horacio Jerez, secretario adjunto nacional de UTICRA en diálogo con Mundo Gremial.
El impacto de las importaciones en la industria del calzado
En este contexto, el dirigente sindical detalló los problemas que atraviesa la industria del calzado y explicó cómo la caída de la actividad impacta de lleno en los trabajadores.
"Tenemos diálogo con los empresarios y sabemos que están mal. En nuestra actividad existen principalmente pymes, a las que les suben los impuestos, los costos de salud y los servicios. En esas condiciones no pueden competir con los productos que llegan desde Indonesia, Pakistán, Bangladesh o China", expresó.
Asimismo cuestionó el impacto de la política salarial del gobierno: "La pauta que fija el gobierno es a la baja, mientras todos los meses suben los servicios y los impuestos. Para los trabajadores del calzado y de todos los sectores industriales ya es muy complicado llegar a fin de mes", remarcó.
Trabajadores y empresarios del calzado preparan una movilización
Ante el deterioro de la actividad, trabajadores y empresarios comenzaron a organizar una movilización conjunta. Cerca de 280 empresarios prevén participar de una Marcha Nacional del Calzado el 22 de octubre, mientras que desde UTICRA anticiparon que acompañarán la iniciativa.
"Nosotros venimos proponiendo desde hace más de un año una movilización conjunta con la cámara y con otros gremios. La semana que viene tendremos una reunión con la cámara. Por supuesto que estamos a favor y vamos a trabajar para que salga bien", adelantó Jerez.
El dirigente recordó que trabajadores y empresarios del calzado ya realizaron movilizaciones conjuntas frente a políticas de apertura importadora durante 1999 y 2001.
"Que se repita una movilización de esas características puede ser una posibilidad muy fuerte. Vamos a trabajar para que ocurra y para que la gente pueda mantener su empleo, porque hoy no vemos una solución ni una salida rápida para la problemática que atraviesan los trabajadores", sostuvo.
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