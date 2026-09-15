Oficial: qué establece el decreto 1293/2026 para regular los créditos de consumo y refinanciar deudas
El Gobierno provincial lanzó medidas para proteger los ingresos de los hogares y facilitar la refinanciación de deudas contraídas para cubrir gastos básicos.
Ante el creciente endeudamiento de las familias que recurren al financiamiento para cubrir necesidades elementales como alimentos, medicamentos y servicios, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1293/2026. La normativa establece un nuevo marco regulatorio e institucional con herramientas específicas de intervención estatal frente a las operaciones de créditos de consumo.
El eje central de la medida apunta a resguardar el salario y los ingresos de los hogares frente a condiciones financieras desproporcionadas, en un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo.
Lejos de desconocer compromisos legítimos o la actividad financiera formal, el texto legal busca erradicar prácticas abusivas y garantizar la transparencia en los tratos comerciales.
Los principales alcances del DNU 1293/2026 para regular los créditos de consumo y refinanciar deudas
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Declaración de emergencia: Se establece el estado de emergencia económica, crediticia y social vinculada a los créditos de consumo por un plazo inicial de 180 días.
Mayores exigencias a los otorgantes: La normativa impuelve obligaciones reforzadas de información clara y transparente para las entidades o prestadores que comercialicen este tipo de operaciones financieras.
Fiscalización y registro: Se incorporan mecanismos estatales de control y fiscalización sobre las condiciones de contratación para detectar asimetrías o cláusulas lesivas para los consumidores.
Instancias de conciliación: El régimen habilita canales formales de mediación y asesoramiento para abordar situaciones de sobreendeudamiento crítico, permitiendo evaluar caminos de alivio.
Medidas transitorias de refinanciación: Se disponen herramientas temporales orientadas a facilitar la revisión y reestructuración de obligaciones, evitando que el peso de los intereses comprometa de manera irreversible la subsistencia de los hogares.
Con esta decisión, el Ejecutivo riojano busca sentar un precedente en materia de protección al consumidor y abrir el debate sobre el rol activo que deben asumir los Estados provinciales frente a las vulnerabilidades económicas de la ciudadanía.
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