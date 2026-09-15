Oficial: qué establece el decreto 1293/2026 para regular los créditos de consumo y refinanciar deudas.

Ante el creciente endeudamiento de las familias que recurren al financiamiento para cubrir necesidades elementales como alimentos, medicamentos y servicios, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1293/2026. La normativa establece un nuevo marco regulatorio e institucional con herramientas específicas de intervención estatal frente a las operaciones de créditos de consumo.