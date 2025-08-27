Axel Kicillof destruyó a Javier Milei: "El pueblo ya te descubrió, estafador, mentiroso y payaso"

A su vez, Kicillof aseguró que "muchos se están dando cuenta que el Gobierno de Milei, con sus ataques, que no era por ahí, que el enemigo no es el Estado, que no hay que destruir al Estado" .

"Nunca más claro que con el 3% de Karina Milei, que quedó claro que vinieron a hacer negocios y no a dar bienestar", ironizó el gobernador bonaerense haciendo directamente alusión al escándalo que sacude al Gobierno tras la filtración de los audios de Diego Spagnuolo.

El gobernador encabezó un acto de Fuerza Patria, acompañado de funcionarios bonaerenses, en el marco del encuentro "La Fuerza de la Salud"