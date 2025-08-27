Axel Kicillof destruyó a Javier Milei: "El pueblo ya te descubrió, estafador, mentiroso y payaso"
El gobernador encabezó un acto en Pilar, donde apuntó contra el mandatario que se encuentra envuelto en un escándalo de presuntas coimas.
Casi en simultáneo con el momento de tensión que vivió el presidente Javier Milei en Lomas de Zamora durante una caravana de campaña, el gobernador Axel Kicillof encabezó un acto en la localidad bonaerense de Pilar, donde destrozó al mandatario que es protagonista de un escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El mandatario provincial no tardó en diferenciarse del libertario, quien acumula más viajes a Estados Unidos que a localidades argentinas. “En 30 días hemos recorrido 45 municipios. Todas las regiones, todas las secciones, todas las caberceras. No lo digo para alardear, solamente es un estilo, es una forma, es un método de gobierno. Es peronismo”, señaló.
En tanto, y hablando directamente sobre el Presidente, Kicillof disparó: "Dijiste que venías contra la casta, pero era contra el laburante, contra el jubilado, contra los humildes, contra los trabajadores, contra la industria naciaonl, era contra los sectores medios, era contra el sistema de salud, era contra las universidades".
"Milei, el pueblo ya te descubrió: estafador, mentiroso, miserable, empleado de las corporaciones, de los sectores de poder, payaso, de los intereses más recalcitrantes históricos concentrados de la Argentina", concluyó el gobernador.
A su vez, Kicillof aseguró que "muchos se están dando cuenta que el Gobierno de Milei, con sus ataques, que no era por ahí, que el enemigo no es el Estado, que no hay que destruir al Estado" .
"Nunca más claro que con el 3% de Karina Milei, que quedó claro que vinieron a hacer negocios y no a dar bienestar", ironizó el gobernador bonaerense haciendo directamente alusión al escándalo que sacude al Gobierno tras la filtración de los audios de Diego Spagnuolo.
El gobernador encabezó un acto de Fuerza Patria, acompañado de funcionarios bonaerenses, en el marco del encuentro "La Fuerza de la Salud"
