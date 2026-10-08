En apenas dos semanas, ARCA volvió a postergar el plazo para presentar la declaración jurada de Ganancias 2025

Impuesto a las Ganancias.

ARCA señaló que razones de administración tributaria hicieron aconsejable extender el vencimiento para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes comprendidos.

Por otra parte, la resolución también modifica el plazo previsto para ejecutar el proceso sistémico de caracterización como “Pequeño Contribuyente”, contemplado en la Resolución General 5321.

La fecha establecida anteriormente para ese procedimiento era el 23 de octubre de 2026 y, mediante la nueva disposición, fue trasladada al 16 de noviembre de 2026.

Resolución General 5911/2026: