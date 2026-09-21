ARCA prorrogó por tercera vez el plazo de presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) prorrogó este lunes por tercera vez en lo que va del año el vencimiento para que personas humanas y sucesiones indivisas presenten la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2025, con una nueva fecha límite fijada para el 13 de octubre de 2026. Así quedó plasmado en la Resolución General 5898/2026 fue publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del Director Ejecutivo del organismo recaudador, Andrés Vázquez.