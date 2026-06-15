En medio de la algarabía de los mercados, bonos y acciones suben y cae el Riesgo País
El optimismo por el acuerdo entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra tiene su correlato en los mercados y las Bolsas del mundo suben con fuerza.
El acuerdo entre los Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra después de más de tres meses se tradujo en un fuerte optimismo en los mercados de todo el mundo que muestra subas generalizadas a la par de la caída de los precios de referencia del barril de petróleo.
En Wall Street los bonos soberanos de la Argentina y las acciones de empresas argentinas que cotizan en esa plaza se contagiaron del sentimiento generalizado en los mercados y suben con fuerza a la par de una nueva baja del Riesgo País que se ubica en torno a los 425 puntos básicos, su nivel más bajo desde fines abril de 2018.
Los títulos soberanos anotan avances en Nueva York en una jornada atravesada por el feriado local por el traslado del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. En tanto, los ADRs operan con disparidad. Así, en Wall Street, los títulos en dólares anotan subas generalizadas, y los Globales trepan hasta 0,9% de la mano del Global 2038 y el Global 2046.
Por el lado de los ADRs, mientras los papeles bancarios ganan terreno y suben hsata 3,9% de la mano de Grupo Supervielle, las energéticas se debilitan, YPF se hunde hasta 6,3% y Vista -3,4%. Entre otras acciones de origen nacional, Bioceres Crop gana 4,2%.
En tanto las posiciones en Corporación América suben 4,9%; Mercado Libre (+3,6%) y Satellogic (+3,2%).
Mercados: baja el petróleo
Después de tres meses de tensión y merced del acuerdo anunciado por Washington y Teherán para poner fin a la guerra, en Estados Unidos el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cae este lunes un 5,3%, hasta 80,38 dólares el barril con entrega en julio.
El acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán será firmado oficialmente recién el próximo viernes 19 de junio en Suiza, según anunciaron ambos países este fin de semana. Sin embargo el anuncio del entendimiento alcanzó para impactar positivamente en los mercados.
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