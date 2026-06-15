En medio de la algarabía de los mercados, bonos y acciones suben y cae el Riesgo País

Por el lado de los ADRs, mientras los papeles bancarios ganan terreno y suben hsata 3,9% de la mano de Grupo Supervielle, las energéticas se debilitan, YPF se hunde hasta 6,3% y Vista -3,4%. Entre otras acciones de origen nacional, Bioceres Crop gana 4,2%.

En tanto las posiciones en Corporación América suben 4,9%; Mercado Libre (+3,6%) y Satellogic (+3,2%).

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Mercados: baja el petróleo

Después de tres meses de tensión y merced del acuerdo anunciado por Washington y Teherán para poner fin a la guerra, en Estados Unidos el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cae este lunes un 5,3%, hasta 80,38 dólares el barril con entrega en julio.

El acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán será firmado oficialmente recién el próximo viernes 19 de junio en Suiza, según anunciaron ambos países este fin de semana. Sin embargo el anuncio del entendimiento alcanzó para impactar positivamente en los mercados.