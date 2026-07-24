Suben el riesgo país y el dólar mientras caen acciones argentinas y ADR en Wall Street
Al superar los US$100 dólares por barril, el petróleo arrastró los mercados globales, incluido el argentino y los bonos y acciones de empresas nacionales que cotizan en Nueva York.
La semana con el riesgo país en ascenso, saltando 6,6% y ubicándose este viernes en 437 puntos básicos, en lo que representa el registro más alto desde el 11 de junio, según el sistema elaborado por la banca JP Morgan.
Según los especialistas, esa suba se debe al contexto internacional adverso, con el petróleo superando los US$100 por barril y arrastrando así a los mercados globales, incluidos los bonos argentinos en dólares.
En efecto, tanto bonos como los ADR y acciones cerraron en rojo en Wall Street, empujados también por la decepción por los datos de actividad económica local, que resultaron más débiles de lo esperado.
Según informa Ámbito, el S&P Merval se hundió 1,8% a 3.319.521,58 puntos básicos y dentro de las acciones líderes que más bajaron se destacaron las bancarias: BBVA (-7,2%), Banco Macro (-4,8%), Grupo Financiero Galicia (-4%) y Grupo Supervielle (-3,4%).
En Wall Street, las mayores caídas entre las acciones argentinas también se concentraron en el sector bancario, con descensos liderados por BBVA (-9,2%), seguido por Banco Macro (-6,1%), Grupo Financiero Galicia (-5,7%) y Grupo Supervielle (-5,4%). Solo subieron Vista (+3%); Bioceres (+1,6%); y Transportadora de Gas del Sur (+0,1%).
En el mercado local, los títulos soberanos de deuda se desplomaron 1,7% de la mano del Global 2038, seguido del Global 2041 (-1,6%) y el Global 2046 (-1,5%).
En cuanto al dólar estadounidense, el oficial subió hasta $1518,86 para la venta (+0,40%), en el Banco Nación se vendió a $1520,00 (+0,66%), el MEP se negoció a $1532,63 (+0,90%), el turista a $1976,00 (+0,66%) y el blue retrocedió a $1545,00 (-0,96%).
En ese marco, Goldman Sachs, uno de los mayores bancos de inversión de los Estados Unidos, recortó las previsiones de crecimiento para la Argentina en 2026, proyectando una corrección en el crecimiento anual de 3% a 2,7% para el Producto Interno Bruto (PIB) como consecuencia de la contracción de la actividad.
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