Suben el riesgo país y el dólar mientras caen acciones argentinas y ADR en Wall Street

En el mercado local, los títulos soberanos de deuda se desplomaron 1,7% de la mano del Global 2038, seguido del Global 2041 (-1,6%) y el Global 2046 (-1,5%).

En cuanto al dólar estadounidense, el oficial subió hasta $1518,86 para la venta (+0,40%), en el Banco Nación se vendió a $1520,00 (+0,66%), el MEP se negoció a $1532,63 (+0,90%), el turista a $1976,00 (+0,66%) y el blue retrocedió a $1545,00 (-0,96%).

En ese marco, Goldman Sachs, uno de los mayores bancos de inversión de los Estados Unidos, recortó las previsiones de crecimiento para la Argentina en 2026, proyectando una corrección en el crecimiento anual de 3% a 2,7% para el Producto Interno Bruto (PIB) como consecuencia de la contracción de la actividad.