Entra en vigencia una medida de Axel Kicillof que beneficia a las pymes: de qué se trata

También habrá un reordenamiento de agentes de recaudación a través de la implementación de una plataforma digital de comprobantes, inscripción y bajas de oficio, y suspensión de agentes incumplidores para un sistema más equitativo.

Otro punto es que se agilizará la devolución de saldos a favor a través de la ampliación del tope de devolución automática, llevándolo de $1 millón a $3,5 millones, con una acreditación en hasta 72 horas.

Por último, se incorporará automáticamente al Régimen Simplificado de Ingresos Brutos a los monotributistas bonaerenses que aún no hayan adherido a este esquema.