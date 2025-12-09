Es oficial el aumento salarial para el personal de tareas domésticas: todos los detalles
La resolución fija un alza del 1,4% en noviembre y del 1,3% en diciembre. Además, establece una suma extraordinaria de hasta $14.000.
El Gobierno oficializó el incremento del 2,7% correspondiente a noviembre y diciembre, para las remuneraciones horarias y mensuales mínimas del personal que realiza tareas domésticas. La homologación del último incremento del año, se da luego de más de 15 días de haberse alcanzado el acuerdo paritario, mediante la Resolución 3/2025 publicada este lunes en el Boletín Oficial.
La normativa establece un aumento del 1,4% sobre las remuneraciones mínimas mensuales y por hora desde noviembre, tomando como referencia los salarios conformados de septiembre. También dispone una suba adicional del 1,3% que comenzará a regir en diciembre, calculada sobre los valores actualizados del mes previo.
Con estas modificaciones, las empleadas contratadas por hora perciben en noviembre una tarifa mínima de $3.095,73 con retiro y de $3.340,11 sin retiro, según la grilla difundida por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP). Estos importes corresponden a quienes trabajan menos de 24 horas por semana para un mismo empleador.
Las subas serán remunerativas y se aplicarán de manera acumulativa. Además, se acordó el pago de bonos extraordinarios para noviembre y diciembre, que pasarán a ser remunerativos a partir de enero de 2026, con montos diferenciados que van desde $6.000 a $14.000 según la carga horaria semanal.
El aumento derivado de la negociación paritaria, entre las representaciones del sector trabajador, empleador y Público, no contempló suba para octubre, ya que se la última actualización del 6,5% se había distribuido entre julio, agosto y septiembre.
Así son los montos del bono según carga horaria
Personal con más de 16 horas semanales:
- Noviembre y diciembre $14.000
Personal con 12 y 16 horas semanales:
- Noviembre y diciembre: $9.000
Personal con hasta 12 horas semanales:
- Noviembre y diciembre $6.000
Cómo quedan los salarios con la suba en noviembre
- Supervisores con retiro: $3.734,78 la hora y $465.904,33 el mes trabajado
- Supervisores sin retiro: $4.090,52 la hora y $518.965,42 el mes
- Personal para tareas específicas con retiro: $3.535,82 la hora y $432.851,44 el mes
- Personal para tareas específicas sin retiro: $3.876,43 la hora y $481.837,15 el mes
- Caseros: $3.340,11 la hora y $422.316,42 el mes
- Asistencia y cuidado de personas con retiro: $3.340,11 la hora y $422.316,42 el mes
- Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $3.734,78 la hora y $470.627,41 el mes
- Personal para tareas generales con retiro: $3.095,73 la hora y $379.784,94 el mes
- Personal para tareas generales sin retiro: $3.340,11 la hora y $422.316,42 el mes
Cómo quedan los salarios con la suba en diciembre
- Supervisores con retiro: $3.783,32 la hora y $471.916,06 el mes trabajado
- Supervisores sin retiro: $4.143,71 la hora y $525.691,97 el mes
- Personal para tareas específicas con retiro: $3.582,80 la hora y $438.483,53 el mes
- Personal para tareas específicas sin retiro: $3.926,79 la hora y $487.121,05 el mes
- Caseros: $3.383,53 la hora y $427.807,54 el mes
- Asistencia y cuidado de personas con retiro: $3.383,53 la hora y $427.807,54 el mes
- Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $3.783,32 la hora y $476.759,57 el mes
- Personal para tareas generales con retiro: $3.135,96 la hora y $384.722,14 el mes
- Personal para tareas generales sin retiro: $3.383,53 la hora y $427.807,54 el mes
