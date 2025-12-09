Es oficial el aumento salarial para el personal de tareas domésticas: todos los detalles

El Gobierno oficializó el incremento del 2,7% correspondiente a noviembre y diciembre, para las remuneraciones horarias y mensuales mínimas del personal que realiza tareas domésticas. La homologación del último incremento del año, se da luego de más de 15 días de haberse alcanzado el acuerdo paritario, mediante la Resolución 3/2025 publicada este lunes en el Boletín Oficial.