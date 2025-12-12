Es oficial la baja de las retenciones al campo: todos los detalles

Con estos resultados, la administración nacional considera que “es necesario continuar creando condiciones favorables para la producción, el comercio exterior y la apertura de nuevos mercados, fortaleciendo la estabilidad macroeconómica y el desarrollo del sector productivo en cada región del país, brindando certezas y mayores oportunidades de negocios a los productores, elaboradores y exportadores de las distintas cadenas de valor involucradas”.

retenciones anexo

Además, el Gobierno sostiene que el sector agroindustrial constituye una de las principales fuentes de generación de divisas, de desarrollo regional y de empleo, aportando exportaciones por aproximadamente 45.000 millones anuales.

La decisión se enmarca también en una estrategia general de fortalecimiento del sector agroindustrial, apuntando a simplificar trámites, agilizar procesos, bajar impuestos "distorsivos" y mejorar las condiciones para la apertura a nuevos mercados.

Desde el Gobierno consideran que los derechos de exportación son “un impuesto distorsivo que debe eliminarse” y aseguraron que se reducirá hasta desaparecer, siempre y cuando así lo permita el superávit fiscal.

"La presente medida busca dotar de una mayor competitividad a las cadenas de valor que forman parte de uno de los sectores productivos más dinámicos y relevantes del país, a través de la reducción de los derechos de exportación en forma permanente, alineando las políticas con los principios de la libertad y una mayor apertura del comercio que impulsen el crecimiento de las cadenas de valor agroindustriales”, indicaron en el decreto.