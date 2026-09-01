España aplica normas del Espacio Shengen y le impide a argentinos que tengan este pasaporte ingresar al país
Los argentinos que deseen viajar a España deberán cumplir nuevos requisitos con sus documentos para ingresar al espacio Schengen sin sufrir inconvenientes.
El gobierno de España endureció los controles migratorios y advirtió que los ciudadanos argentinos deberán presentar pasaportes que cumplan estrictamente con las normativas europeas. Aquellos viajeros que no respeten las nuevas condiciones exigidas no podrán ingresar al territorio Schengen, incluso si el viaje es por motivos turísticos o visitas familiares.
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¿Qué características deben tener los pasaportes para ingresar?
Según lo establecido por el Ministerio del Interior español, el documento de viaje debe encontrarse en buen estado, estar vigente y haber sido emitido dentro de los últimos diez años. Además, es un requisito obligatorio que el mismo conserve una validez mínima de tres meses posteriores a la fecha prevista de salida del continente europeo.
Estas condiciones aplican a todos los visitantes provenientes de países fuera de la Unión Europea que no necesitan visa para estancias cortas, como es el caso de Argentina. Un pasaporte demasiado antiguo, próximo a vencer o con los datos ilegibles será motivo suficiente para que las autoridades fronterizas denieguen la entrada.
Otros requisitos migratorios del Espacio Schengen
Aunque actualmente no se requiere tramitar una visa para viajes cortos, los turistas están sujetos a otras condiciones obligatorias. La normativa continental permite estadías máximas de 90 días dentro de un período global de 180 días.
Durante los estrictos controles, los oficiales migratorios pueden exigir que el pasajero demuestre el motivo de su visita, exhiba reservas de alojamiento o cartas de invitación, y acredite contar con los medios económicos suficientes para solventar toda su permanencia. Se recomienda revisar exhaustivamente esta documentación antes de volar para sortear los nuevos sistemas digitales de control biométrico.
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