Crisis en Bolivia: siguen las protestas mientras sectores exigen la renuncia del presidente Paz Pereira

Los enfrentamientos dejaron al menos cinco personas heridas y 47 detenidos, según datos oficiales. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, negó además las versiones difundidas en redes sociales sobre supuestas muertes durante los operativos y aseguró que las fuerzas de seguridad no utilizaron armas letales.

Las protestas comenzaron semanas atrás luego de que el presidente Paz Pereira promulgara la Ley 1.720 de reforma agraria, cuestionada por organizaciones campesinas, comunidades indígenas y sectores ambientalistas, que denunciaban una posible mercantilización de las tierras y una vulneración de derechos de pueblos originarios. Aunque el Gobierno finalmente decidió dejar sin efecto la norma para intentar desactivar el conflicto, las movilizaciones continuaron.

piquete en bolivia 1 Los manfiestantes cortan rutas y accesos a las principales ciudades de Bolivia

A esta situación se sumaron sectores afines al expresidente Evo Morales, quien enfrenta distintas causas judiciales desde su salida del poder en 2019. Sus seguidores impulsan la denominada “Marcha por la Vida para salvar Bolivia”, una movilización que partió hace una semana desde Caracollo y se dirige hacia La Paz.

Durante el domingo, las columnas de manifestantes llegaron a las inmediaciones de El Alto y este lunes planean ingresar a la plaza Murillo, sede del poder político boliviano. El dirigente sindical Juan Yupari aseguró que el objetivo de la movilización es “lograr la renuncia” de Rodrigo Paz Pereira, a quien trató de “incapaz” y “fascista”.

Estados Unidos denuncia que quieren “desestabilizar” al Gobierno de Bolivia

presidente de bolivia rodrigo paz El presidente de Bolivia Rodrigo Paz Pereira

El gobierno de Estados Unidos manifestó en las últimas horas su preocupación por la crisis que atraviesa Bolivia y denunció un posible intento de “desestabilización” contra el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado afirmó que “los disturbios y bloqueos han creado una crisis humanitaria” principalmente en La Paz y El Alto, debido a la falta de medicamentos, combustible y alimentos.

“Condenamos todas las acciones dirigidas a desestabilizar al gobierno democráticamente elegido de Rodrigo Paz”, expresaron desde Washington.

A su vez, Estados Unidos respaldó las medidas adoptadas por el Gobierno boliviano para recuperar el control de las rutas y garantizar el abastecimiento. “Apoyamos sus esfuerzos por restablecer el orden para la paz, la seguridad y la estabilidad del pueblo boliviano”, señalaron desde el organismo estadounidense a través de un comunicado difundido en redes sociales.