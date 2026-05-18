Crisis en Bolivia: siguen las protestas mientras sectores exigen la renuncia del presidente Paz Pereira
Grupos leales a Evo Morales intentan llegar a la plaza Murillo, en La Paz, para reclamar por la renuncia del actual mandatario.
La crisis política y social en Bolivia continúa y para este lunes se espera una nueva jornada de máxima tensión en las calles de La Paz. Distintos sectores sindicales, campesinos e indígenas mantienen protestas y bloqueos en rutas nacionales mientras grupos leales a Evo Morales avanzan hacia la capital del país para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira, quien asumió en noviembre.
El conflicto ya lleva más de 15 días y se agravó durante el fin de semana, cuando el Gobierno desplegó un fuerte operativo de las fuerzas de seguridad para intentar liberar rutas con el objetivo de garantizar el ingreso de combustible, alimentos y suministros hacia la capital boliviana.
Según los últimos reportes oficiales, todavía permanecen activos al menos 15 bloqueos, especialmente en los alrededores de La Paz y El Alto. Las protestas afectan el abastecimiento y complican la circulación de vehículos en distintos puntos estratégicos del país.
El sábado, el Gobierno lanzó el operativo denominado “Corredor humanitario”, con el despliegue de unos cinco mil efectivos entre personal de las Fuerzas Armadas y policías. Durante algunas horas lograron habilitar parcialmente el tránsito y permitieron el paso de 33 camiones, entre ellos 30 cisternas con combustible y otros vehículos que transportaban oxígeno. Sin embargo, poco después los manifestantes volvieron a cortar los accesos.
Los enfrentamientos dejaron al menos cinco personas heridas y 47 detenidos, según datos oficiales. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, negó además las versiones difundidas en redes sociales sobre supuestas muertes durante los operativos y aseguró que las fuerzas de seguridad no utilizaron armas letales.
Las protestas comenzaron semanas atrás luego de que el presidente Paz Pereira promulgara la Ley 1.720 de reforma agraria, cuestionada por organizaciones campesinas, comunidades indígenas y sectores ambientalistas, que denunciaban una posible mercantilización de las tierras y una vulneración de derechos de pueblos originarios. Aunque el Gobierno finalmente decidió dejar sin efecto la norma para intentar desactivar el conflicto, las movilizaciones continuaron.
A esta situación se sumaron sectores afines al expresidente Evo Morales, quien enfrenta distintas causas judiciales desde su salida del poder en 2019. Sus seguidores impulsan la denominada “Marcha por la Vida para salvar Bolivia”, una movilización que partió hace una semana desde Caracollo y se dirige hacia La Paz.
Durante el domingo, las columnas de manifestantes llegaron a las inmediaciones de El Alto y este lunes planean ingresar a la plaza Murillo, sede del poder político boliviano. El dirigente sindical Juan Yupari aseguró que el objetivo de la movilización es “lograr la renuncia” de Rodrigo Paz Pereira, a quien trató de “incapaz” y “fascista”.
Estados Unidos denuncia que quieren “desestabilizar” al Gobierno de Bolivia
El gobierno de Estados Unidos manifestó en las últimas horas su preocupación por la crisis que atraviesa Bolivia y denunció un posible intento de “desestabilización” contra el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado afirmó que “los disturbios y bloqueos han creado una crisis humanitaria” principalmente en La Paz y El Alto, debido a la falta de medicamentos, combustible y alimentos.
“Condenamos todas las acciones dirigidas a desestabilizar al gobierno democráticamente elegido de Rodrigo Paz”, expresaron desde Washington.
A su vez, Estados Unidos respaldó las medidas adoptadas por el Gobierno boliviano para recuperar el control de las rutas y garantizar el abastecimiento. “Apoyamos sus esfuerzos por restablecer el orden para la paz, la seguridad y la estabilidad del pueblo boliviano”, señalaron desde el organismo estadounidense a través de un comunicado difundido en redes sociales.
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