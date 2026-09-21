Diputados de Unión por la Patria alertan al FMI sobre "opacidad y discrecionalidad" en el Presupuesto 2027

Subvaluación del gasto tributario y impacto del RIGI: El bloque advierte que el superávit primario de la Administración Pública Nacional —calculado en unos $15,4 billones, equivalentes al 1,1% del PBI— se encuentra sobreestimado debido a que omite contemplar el costo fiscal del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Dicho gasto tributario se estima en unos 3.359 millones de dólares anuales (cerca del 0,49% del PBI cuando esté en plena ejecución), teniendo en cuenta que casi la mitad de los desembolsos totales de inversión se proyectan hasta 2028 inclusive.

Discrecionalidad en la Jurisdicción 91 ("Obligaciones a Cargo del Tesoro"): Uno de los puntos más cuestionados es el salto presupuestario de esta partida, que trepa de 5,6 a 14,8 billones de pesos. Del total asignado, la oposición denuncia que $7,7 billones no cuentan con ley, metas físicas ni criterio de reparto preestablecido. En la práctica, advierten, funciona como una caja de asistencia financiera discrecional utilizada por el Gobierno para negociar con las provincias en apremios financieros.