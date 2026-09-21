El FMI vuelve a revisar las cuentas de Argentina: reservas, déficit y los próximos pagos

La evolución de las compras de divisas del Banco Central también forma parte del escenario que deberán analizar los técnicos. El Gobierno buscará mostrar los avances registrados durante el año y sostener el cumplimiento de los compromisos asumidos dentro del programa.

La política cambiaria será otro de los temas relevantes. El FMI y las autoridades argentinas deberán evaluar cómo evolucionó el esquema implementado durante 2026 y cuál fue su impacto sobre la acumulación de reservas y las demás variables financieras.

El frente fiscal aparece como otro desafío

El resultado de las cuentas públicas será otro de los capítulos centrales de la revisión. El acuerdo establece una trayectoria fiscal que contempla un incremento gradual del superávit primario y el mantenimiento de un ancla fiscal.

Luis Caputo, junto a Kristalina Georgieva del FMI.

En la documentación oficial de la segunda revisión, el FMI señaló que las autoridades argentinas se comprometieron a mantener el equilibrio fiscal general y avanzar hacia un mayor resultado primario. El programa también contempla que el presupuesto 2026 sea consistente con un superávit primario de alrededor del 1,5% del PBI.

El análisis de los técnicos no se limitará al resultado acumulado, sino que también incluirá la evolución del gasto, los ingresos y las medidas implementadas para sostener las metas establecidas. En ese sentido, el Gobierno deberá explicar cómo proyecta cerrar el año fiscal y qué medidas contempla para cumplir con los compromisos del programa.

¿Qué había planteado el FMI en la revisión anterior?

En mayo, cuando el Directorio Ejecutivo completó la segunda revisión, el FMI destacó los avances registrados en materia de estabilización y acumulación de reservas, aunque también señaló desafíos estructurales pendientes.

El organismo indicó que la Argentina debía continuar fortaleciendo las reservas, consolidar el marco monetario y garantizar un acceso sostenible a los mercados internacionales de capital. La nueva misión tendrá ahora la tarea de analizar los resultados correspondientes al período más reciente y determinar el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos.