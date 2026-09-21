El FMI vuelve a revisar las cuentas de Argentina: reservas, déficit y los próximos pagos
Una misión técnica del organismo comienza este lunes la tercera revisión del programa vigente con el Gobierno de Javier Milei. El análisis se realizará mientras se acerca un vencimiento previsto para el 25 de septiembre.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) inicia este lunes una nueva etapa de revisión del programa económico acordado con la Argentina. Se trata de la tercera evaluación técnica del acuerdo vigente y tendrá como eje el análisis de las principales variables fiscales, monetarias y cambiarias del Gobierno de Javier Milei.
La misión desembarca en el país en un momento particular para la administración nacional, que enfrenta simultáneamente compromisos financieros con el organismo y la necesidad de mostrar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el programa.
El cronograma oficial del FMI contempla para el 25 de septiembre un vencimiento de capital de alrededor de 583,3 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), además de otros cargos que forman parte del calendario financiero.
Los técnicos del organismo analizarán, entre otros aspectos, la evolución de las cuentas públicas, la acumulación de reservas internacionales y el funcionamiento del esquema cambiario. La revisión se desarrolla después de que el Directorio Ejecutivo del FMI aprobara en mayo la segunda revisión del acuerdo y habilitara un desembolso de aproximadamente US$1.000 millones.
Las reservas y la política cambiaria, entre los puntos centrales
Uno de los aspectos que estará bajo la lupa será la evolución de las reservas del Banco Central. El programa económico contempla objetivos específicos de acumulación de reservas y el FMI viene siguiendo de cerca la evolución de la posición externa argentina. En su documentación correspondiente a la segunda revisión, el organismo había señalado la necesidad de continuar fortaleciendo los colchones de reservas y mejorar el marco monetario y cambiario.
La evolución de las compras de divisas del Banco Central también forma parte del escenario que deberán analizar los técnicos. El Gobierno buscará mostrar los avances registrados durante el año y sostener el cumplimiento de los compromisos asumidos dentro del programa.
La política cambiaria será otro de los temas relevantes. El FMI y las autoridades argentinas deberán evaluar cómo evolucionó el esquema implementado durante 2026 y cuál fue su impacto sobre la acumulación de reservas y las demás variables financieras.
El frente fiscal aparece como otro desafío
El resultado de las cuentas públicas será otro de los capítulos centrales de la revisión. El acuerdo establece una trayectoria fiscal que contempla un incremento gradual del superávit primario y el mantenimiento de un ancla fiscal.
En la documentación oficial de la segunda revisión, el FMI señaló que las autoridades argentinas se comprometieron a mantener el equilibrio fiscal general y avanzar hacia un mayor resultado primario. El programa también contempla que el presupuesto 2026 sea consistente con un superávit primario de alrededor del 1,5% del PBI.
El análisis de los técnicos no se limitará al resultado acumulado, sino que también incluirá la evolución del gasto, los ingresos y las medidas implementadas para sostener las metas establecidas. En ese sentido, el Gobierno deberá explicar cómo proyecta cerrar el año fiscal y qué medidas contempla para cumplir con los compromisos del programa.
¿Qué había planteado el FMI en la revisión anterior?
En mayo, cuando el Directorio Ejecutivo completó la segunda revisión, el FMI destacó los avances registrados en materia de estabilización y acumulación de reservas, aunque también señaló desafíos estructurales pendientes.
El organismo indicó que la Argentina debía continuar fortaleciendo las reservas, consolidar el marco monetario y garantizar un acceso sostenible a los mercados internacionales de capital. La nueva misión tendrá ahora la tarea de analizar los resultados correspondientes al período más reciente y determinar el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos.
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