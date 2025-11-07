La inflación en CABA se mantuvo estable: 2,2% en octubre

A su vez, durante octubre, los bienes registraron una suba de 2,2%, por encima de los servicios que aumentaron 2,1%. En tanto que los precios regulados aumentaron 1,9%, y se destacaron los ajustes en los valores de las cuotas de las prepagas, en los combustibles y en las cuotas de los colegios. A su vez, los estacionales promediaron un alza de 2,8%, principalmente por los incrementos en los precios de los paquetes turísticos, de las frutas y de las prendas de vestir.