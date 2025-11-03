Por encima de la inflación: las prepagas anunciaron subas de hasta el 2,85%
Mientras la inflación en septiembre fue del 2,1% en septiembre, la mayoría de las prepagas anunciaron aumento por encima de ese nivel.
Las prepagas informaron a sus afiliados una nueva suba en los planes de Salud que ofrecen de hasta el 2,85% a partir del 1° de noviembre pasado. Es decir por encima de la inflación que, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) fue del 2,1% en septiembre pasado,
Los nuevos valores de los planes de las distintas compañías de salud privada ya pueden consultarse en la plataforma digital de la Superintendencia de Servicios de Salud, lanzada en julio pasado con el objetivo de transparentar el mercado. El sistema permite comparar precios, cobertura, cantidad de prestadores y condiciones según edad y lugar de residencia.
Desde el organismo regulador explicaron que la medida busca incentivar la competencia y brindar mayor información a los usuarios. Sin embargo, en la práctica, las subas se repiten mes a mes con la misma dinámica: apenas se conoce el nuevo dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec, las empresas cargan los nuevos valores.
Mientras tanto, el poder adquisitivo de los afiliados se resiente frente a un servicio que siempre parece encontrar la forma de ir un paso más adelante que la inflación.
La suba de las prepagas no es la única que golpeará los bolsillos de los trabajadores en noviembre. Es que en el anteúltimo mes del año también subieron las tarifas de gas, de luz, el transporte público de pasajeros, combustibles y los alquileres. Se espera también una aceleración en los precios de los alimentos que presionara la inflación al alza.
Prepagas: las subas, una por una
- OSDE: 2,1%
- Swiss Medical: 2,1%
- Sociedad Italiana de Beneficencia: 2,1%
- Hospital Alemán: 2,1%
- Luis Pasteur: 2,1%
- Medicus: 2,2%
- Galeno 2,2%
- Accord: 2,2%
- Avalian: 2,5%
- Omint: 2,8% en la modalidad sin copagos
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario