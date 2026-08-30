Federico Sturzenegger admite la caída del empleo asalariado formal pero rechaza un rescate para morosos

En cuanto al poder adquisitivo real frente a los niveles de 2023, Sturzenegger trazó diferencias sectoriales:

Trabajadores informales: Registraron el salto más pronunciado, ubicándose un 64% por encima del promedio de 2023.

Monotributistas: Mostraron una mejora más moderada, con un repunte del 4% respecto al mismo período de referencia.

Asalariados formales: Experimentaron un comportamiento lateral, sin replicar las subas de los otros dos segmentos.

Críticas a los bancos, blindaje al sistema financiero y rechazo a la oposición

En otro tramo de su columna, el ministro rechazó de plano cualquier intervención del Estado frente al endeudamiento de los hogares y endilgó la responsabilidad directa a las entidades financieras.

Tildando a los bancos y emisores de tarjetas como "gente grande que sabe lo que hizo y a quién le prestó", advirtió que las críticas opositoras responden a una estrategia de desgaste: "Si ahora no les pagan, el problema principal es de ellos. Pero con tal de pegarle al Gobierno, vale cualquier cosa".

Para desestimar riesgos de una mora generalizada, el funcionario aportó datos macroeconómicos: indicó que el financiamiento bancario al sector privado representa apenas el 12% del PBI —frente a más del 70% en países vecinos como Chile y Brasil—, mientras que la cartera irregular total no llega al 1% del producto, remarcando que en los últimos dos años casi cuatro millones de personas accedieron por primera vez al crédito.

Finalmente, el ministro defendió la estabilidad de las reglas normativas para captar inversiones a largo plazo y desestimó las críticas opositoras, a las que acusó de construir un "relato negativo". En el cierre de su texto, sentenció que "este gobierno ha puesto a la economía en un sendero de crecimiento luego de 12 años de estancamiento" impulsado por un "boom de exportaciones" gestado a partir de las reformas estructurales.