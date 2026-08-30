Federico Sturzenegger admite la caída del empleo asalariado formal pero rechaza un rescate para morosos
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado analizó la dinámica del mercado laboral y reconoció el retroceso del empleo formal.
En el marco de un análisis sobre la actualidad económica, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, admitió el retroceso del empleo asalariado formal en el país, aunque defendió las modificaciones normativas implementadas por la administración de Javier Milei.
El funcionario reconoció que "caen los asalariados formales aun cuando se hayan sumado 500.000 empleos, es cierto" y adjudicó este fenómeno a "la ampliación del monotributo aprobada por el Congreso en la Ley Bases que facilitó que la gente migrara a esta modalidad más flexible y con menos carga tributaria".
En una nota publicada en el diario La Nación, para el titular de la cartera, la denominada "monotributización" —un proceso que, según señaló, data de 2012— constituye una respuesta natural del mercado en busca de mayor flexibilidad laboral.
Radiografía del mercado de trabajo y evolución de ingresos, según Federico Sturzenegger
Al repasar las cifras del mercado de trabajo de los últimos tres años, el funcionario precisó que se incorporaron medio millón de puestos, descartando que se trate de una expansión precarizada.
En esa línea, puntualizó que los puestos no asalariados crecieron en 491.000 impulsados por los monotributistas, mientras que los asalariados no registrados se incrementaron en 190.000, destacando además que los ingresos de los monotributistas "no son muy diferentes a los de los asalariados".
En cuanto al poder adquisitivo real frente a los niveles de 2023, Sturzenegger trazó diferencias sectoriales:
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Trabajadores informales: Registraron el salto más pronunciado, ubicándose un 64% por encima del promedio de 2023.
Monotributistas: Mostraron una mejora más moderada, con un repunte del 4% respecto al mismo período de referencia.
Asalariados formales: Experimentaron un comportamiento lateral, sin replicar las subas de los otros dos segmentos.
Críticas a los bancos, blindaje al sistema financiero y rechazo a la oposición
En otro tramo de su columna, el ministro rechazó de plano cualquier intervención del Estado frente al endeudamiento de los hogares y endilgó la responsabilidad directa a las entidades financieras.
Tildando a los bancos y emisores de tarjetas como "gente grande que sabe lo que hizo y a quién le prestó", advirtió que las críticas opositoras responden a una estrategia de desgaste: "Si ahora no les pagan, el problema principal es de ellos. Pero con tal de pegarle al Gobierno, vale cualquier cosa".
Para desestimar riesgos de una mora generalizada, el funcionario aportó datos macroeconómicos: indicó que el financiamiento bancario al sector privado representa apenas el 12% del PBI —frente a más del 70% en países vecinos como Chile y Brasil—, mientras que la cartera irregular total no llega al 1% del producto, remarcando que en los últimos dos años casi cuatro millones de personas accedieron por primera vez al crédito.
Finalmente, el ministro defendió la estabilidad de las reglas normativas para captar inversiones a largo plazo y desestimó las críticas opositoras, a las que acusó de construir un "relato negativo". En el cierre de su texto, sentenció que "este gobierno ha puesto a la economía en un sendero de crecimiento luego de 12 años de estancamiento" impulsado por un "boom de exportaciones" gestado a partir de las reformas estructurales.
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