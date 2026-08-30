A este escenario se le sumó el impacto de episodios de fuerte repercusión pública —tales como los casos vinculados a Libra, la Andis, José Luis Espert y Manuel Adorni—, los cuales debilitaron el principal activo simbólico del mandatario al desdibujar su perfil diferencial frente a la política tradicional.

La "fatiga" del relato libertario: explican los motivos del desgaste digital con Javier Milei

Un liderazgo de Javier Milei debilitado frente a una oposición inerte

Pese al estancamiento en la imagen presidencial y al retroceso en las métricas de interacción, el informe subraya que el tablero político sigue sin un dominador alternativo. La oposición no ha logrado erigirse como canalizadora de los reclamos sociales ni estructurar un liderazgo con un volumen de conversación equiparable al del oficialismo.

El especialista concluyó que, si bien Milei conserva una centralidad digital superior a la de cualquier dirigente local o referente internacional, el paradigma cambió porque "Milei cambió" al integrarse de lleno al sistema.

En medio de un contexto de necesidades económicas insatisfechas, los tropiezos de gestión evidencian la compleja trastienda de un Gobierno que hoy sufre para fijar los temas de discusión pública y sintonizar con la ciudadanía.