La "fatiga" del relato libertario: explican los motivos del desgaste digital con Javier Milei
Un detallado análisis del ecosistema virtual expone una sostenida pérdida de relevancia de la comunicación oficialista.
La hegemonía comunicacional que catapultó a Javier Milei hacia la Casa Rosada atraviesa su etapa de mayor erosión. Un riguroso monitoreo de la conversación pública en las redes sociales evidencia una brecha cada vez más amplia entre los tópicos impulsados desde el Ejecutivo y las demandas reales de la sociedad, un síntoma inequívoco del desgaste en la opinión pública.
Según explicó el especialista Kevin Grunbaum, citado por la agencia Noticias Argentinas, este enfriamiento del fenómeno digital se traduce en una merma drástica de interacciones, compartidos y comentarios.
"La fatiga del fenómeno libertario responde a la falta de empatía temática, a fallas en la estrategia de comunicación y al impacto de diversos escándalos que erosionaron la narrativa antisistema", sostuvo el analista.
Desaceleración digital y pérdida de centralidad
Durante los últimos doce meses, el volumen de menciones vinculadas al mandatario registró una marcada desaceleración. En declaraciones radiales, Grunbaum remarcó que existe una contracción sostenida. "Hay una caída consistente, es decir, cada vez aparece menos el gobierno", reflejando que la figura presidencial genera un interés decreciente en el plano virtual.
A diferencia del clima de época que en 2023 canalizó el discurso de la "motosierra" y el rechazo a la "casta", el consultor señaló que a Milei "se lo empieza a percibir como uno más" y que los ejes de la gestión ya no sintonizan con las urgencias cotidianas de la ciudadanía.
A este escenario se le sumó el impacto de episodios de fuerte repercusión pública —tales como los casos vinculados a Libra, la Andis, José Luis Espert y Manuel Adorni—, los cuales debilitaron el principal activo simbólico del mandatario al desdibujar su perfil diferencial frente a la política tradicional.
Un liderazgo de Javier Milei debilitado frente a una oposición inerte
Pese al estancamiento en la imagen presidencial y al retroceso en las métricas de interacción, el informe subraya que el tablero político sigue sin un dominador alternativo. La oposición no ha logrado erigirse como canalizadora de los reclamos sociales ni estructurar un liderazgo con un volumen de conversación equiparable al del oficialismo.
El especialista concluyó que, si bien Milei conserva una centralidad digital superior a la de cualquier dirigente local o referente internacional, el paradigma cambió porque "Milei cambió" al integrarse de lleno al sistema.
En medio de un contexto de necesidades económicas insatisfechas, los tropiezos de gestión evidencian la compleja trastienda de un Gobierno que hoy sufre para fijar los temas de discusión pública y sintonizar con la ciudadanía.
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