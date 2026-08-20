Javier Milei sostuvo que la economía está creciendo: "Es una estupidez eso de que no llegan a fin de mes"

Discurso del Presidente Javier Milei en el Council of the Americas 2026. pic.twitter.com/hD821t79Mm — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) August 20, 2026

"La foto es horrible"

Javier Milei afirmó este jueves que "la economía está creciendo", en un 8,3%, y agregó: "Si limpiamos el arrastre que nos dejó el kirchnerismo, en los dos primeros años acumulamos una expansión de más de 10 puntos porcentuales".

Por otra parte, el Presidente calificó de “imbecilidad” y de “monumento a la ignorancia” el concepto de “crecimiento a dos velocidades” y enfatizó: “Esto es de una precariedad intelectual grosera”.

En vez explicó que "nosotros venimos de atrás y no somos una economía que se repite porque ya están en equilibrio; eso no es para nosotros", y afirmó que "el proceso de crecimiento no es armónico".

"Así como desaparecen empresas, aparecen otras y eso sucede porque cambiaron las condiciones de la economía. Se produce una reasignación de recursos", deslizó Milei antes de reconocer que "la foto es horrible, pero la película sigue siendo la mejor de la historia argentina".

"Del lado de enfrente hay políticos que quieren romper todo. Sigo confiando en los argentinos que no quieren volver al pasado y convertirse en Cuba", clamó con entusiasmo.

"Crecimiento inédito pero con distintas velocidades"

Antes de que el Presidente repasara sus "grandes éxitos" -incluidos los agravios a economistas críticos de su gestión- hablaron en el mismo evento el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el viceministro de Economía, José Luis Daza (Luis Caputo no participó por problemas de salud); el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el canciller Pablo Quirno.

Por ejemplo, Federico Sturzenegger afirmó que "el bono que emitió Toto (por el ministro de Economía, Luis Caputo) y que vence dentro del mandato de Milei tiene un riesgo país de 80 puntos básicos", y sugirió que "estamos en un crecimiento inédito pero con distintas velocidades".

El titular de Desregulación del Estado dijo que esta expansión es diferente por región y estimó una fuerte emigración de habitantes a las provincias productoras de energía, petróleo y minería, y reveló que desde Casa Rosada esperan que en los próximos 30 años al menos 2 millones de personas se instalen en Neuquén.

El ministro aseguró que el crecimiento en los próximos años se sustentará en los derechos de propiedad, la infraestructura, el financiamiento y la apertura económica, y afirmó: "Vamos a tener muchas décadas de prosperidad si mantenemos este rumbo".