Luis Caputo viajó a la cumbre del G20 en Estados Unidos: quiere reunirse con Scott Bessent
El funcionario llegó a Carolina del Norte para participar de la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20.
Luis Caputo viajó a Carolina del Norte, en Estados Unidos, para participar de la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20, que se desarrolla desde el sábado hasta el martes 1 de septiembre.
El ministro de Economía está acompañado por su vice, José Luis Daza, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el blindado Santiago Bausili, quienes estarán con Caputo en las reuniones bilaterales que el titular de Hacienda mantenga
Entre las previstas y que podrían producirse, figuran encuentros con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.
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Según trascendió, entre los objetivos de los funcionarios están avanzar en negociaciones pendientes, como refinanciar los vencimientos de deuda y destrabar desembolsos, y sumar respaldo internacional al programa económico anarcocapitalista de cara a la cumbre de jefes de Estado de ese organismo, prevista para fin de año en Miami, adonde estará Javier Milei.
Por ejemplo y en lo relacionado a eventuales desembolsos, aparece el swap por US$20.000 millones acordado con Bessent, una herramienta disponible ante una posible presión cambiaria durante el proceso electoral, según indicaron fuentes oficiales.
Mientras el Gobierno intensificó el diálogo técnico con el staff del FMI durante y luego de la visita que funcionarios del organismo realizaron a Buenos Aires, incluida la de la mismísima Georgieva a fines del mes pasado, Caputo está centrado en cuerpo y alma en conseguir más apoyo político y, sobre todo, financiero externo, en especial proveniente de Washington y el Fondo.
No obstante, desde el Palacio de Hacienda aseguraron que no se producirán anuncios concretos durante la cumbre o inmediatamente después, sino solo avances en las negociaciones que podrían materializarse en las próximas semanas. O, al menos, ese es el deseo del equipo económico de Milei.
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