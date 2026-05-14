Anmat prohíbe un desinfectante porque no pueden probar que sea Anti-Mufa

"EL ESTADO ES EL MAL EN ESTADO PURO II. @ANMATsalud elevó un informe a su titular Luis Fontana para no autorizar la venta del Poett Anti-Mufa que @Clorox quería sacar para el mundial porque no estaba demostrado su carácter anti-mufa. Nada eso. VLLC!", escribió en sus redes sociales.

¿Campaña publicitaria o publicidad engañosa?

La idea de Clorox era lanzar el "Poett Anti-Mufa" como una edición especial y limitada, aprovechando el fervor mundialista y la arraigada creencia popular argentina de alejar las "malas vibras" en épocas de competencia de la Selección Nacional.

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Sin embargo, los técnicos de la ANMAT abordaron el nombre del producto desde una interpretación estrictamente literal y técnica. Al tratarse de un artículo de limpieza y desinfección regulado por el organismo, las etiquetas y los "claims" (afirmaciones) del envase deben estar respaldados por pruebas de laboratorio. Al no existir un método científico para validar la eliminación de la "mufa", el informe técnico recomendó a la titularidad del ente no autorizar su comercialización.