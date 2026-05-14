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Anmat prohíbe un desinfectante porque no pueden probar que sea Anti-Mufa

Economía

El organismo regulador frenó el lanzamiento de una edición especia pensada para el Mundial 2026. Federico Sturzenegger expuso la resolución de Anmat.

Anmat prohíbe un desinfectante porque no pueden probar que sea Anti-Mufa

Anmat prohíbe un desinfectante porque no pueden probar que sea Anti-Mufa

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) frenó la salida al mercado de un nuevo desinfectante desinfectante de la marca Poett (perteneciente a Clorox) por un motivo insólito: la empresa no pudo demostrar científicamente que el producto tenga propiedades "anti-mufa".

El caso salió a la luz pública a través de la cuenta de X (ex Twitter) de Federico Sturzenegger, quien utilizó la justificación técnica del organismo para criticar el accionar de la burocracia estatal frente a las iniciativas del sector privado.

El descargo de Sturzenegger y la "fórmula" de la suerte

Fiel a su estilo, Sturzenegger expuso la situación con una dura crítica a las trabas regulatorias, enmarcando el episodio dentro de sus habituales cuestionamientos a las intervenciones del Estado en el mercado.

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"EL ESTADO ES EL MAL EN ESTADO PURO II. @ANMATsalud elevó un informe a su titular Luis Fontana para no autorizar la venta del Poett Anti-Mufa que @Clorox quería sacar para el mundial porque no estaba demostrado su carácter anti-mufa. Nada eso. VLLC!", escribió en sus redes sociales.

¿Campaña publicitaria o publicidad engañosa?

La idea de Clorox era lanzar el "Poett Anti-Mufa" como una edición especial y limitada, aprovechando el fervor mundialista y la arraigada creencia popular argentina de alejar las "malas vibras" en épocas de competencia de la Selección Nacional.

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Sin embargo, los técnicos de la ANMAT abordaron el nombre del producto desde una interpretación estrictamente literal y técnica. Al tratarse de un artículo de limpieza y desinfección regulado por el organismo, las etiquetas y los "claims" (afirmaciones) del envase deben estar respaldados por pruebas de laboratorio. Al no existir un método científico para validar la eliminación de la "mufa", el informe técnico recomendó a la titularidad del ente no autorizar su comercialización.

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