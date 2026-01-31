"PUAM o la calle": ATE cruzó a Federico Sturzenegger por los contratos de 6 meses para los mayores de 65 años

"Esto nos pone frente a una nueva ola de despidos, en este caso de todos aquellos que están cerca de jubilarse. Esto no pasó nunca, no existen precedentes", disparó Aguiar, exigiendo que la decisión sea derogada inmediatamente por vulnerar el derecho constitucional a la previsión social.

Finalmente, el gremialista sumó al reclamo la amenaza latente de un recorte del 20% en la Jefatura de Gabinete y la falta de convocatoria a paritarias frente al deterioro salarial.