La tajante decisión de Javier Milei con el próximo feriado: ¿hay fin de semana largo?

Esta distinción técnica es fundamental: a diferencia de un feriado nacional, en un día no laborable la decisión de otorgar el descanso queda supeditada al empleador.

Para quienes trabajan en el sector público, bancos y seguros, el lunes 23 suele funcionar como un asueto, garantizando así un descanso de cuatro días.

No obstante, para el resto del sector privado, el "finde XL" dependerá de la voluntad de cada empresa. En caso de que el empleador decida trabajar el lunes, los empleados percibirán su salario simple, mientras que el martes 24, por ser feriado nacional, se rige por las normas de descanso dominical (pago doble si se presta servicio).

Con esta resolución, el país se prepara para un inicio de semana dividido entre quienes podrán disfrutar de una escapada turística y aquellos que deberán cumplir con su jornada habitual a la espera del descanso oficial del martes.

Cómo es el fin de semana largo por el Día de la Memoria

Algunos argentinos, dependen de la actividad laboral, podrán contar con un fin de semana largo de hasta cuatro días en marzo:

Sábado 21 de marzo

Domingo 22 de marzo

Lunes 23 de marzo: Día no laborable

Martes 24 de marzo: feriado nacional

El Calendario nacional de feriados de 2026 en la Argentina

Feriados inamovibles

Jueves 1 de enero: Año Nuevo.

Lunes 16 y Martes 17 de febrero: Carnaval.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (es el miércoles 17)

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (es el viernes 20)

Días no laborables