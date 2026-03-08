La tajante decisión de Javier Milei con el próximo feriado: ¿hay fin de semana largo?
Para algunos, se viene un descanso extendido de hasta cuatro días, pero crecen las dudas sobre la categoría de los asuetos.
El calendario de marzo de 2026 trae consigo el primer gran interrogante del año para los trabajadores argentinos. Con la llegada del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el próximo martes 24 de marzo, se ha generado una ola de dudas sobre la conformación de un posible fin de semana largo.
Tras días de incertidumbre, el Gobierno Nacional aclaró la situación normativa, que ya regía en el calendario oficial, para el lunes previo; es decir el lunes 23 de marzo.
Los argentinos vienen de disfrutar en febrero un fin de semana extra largo por Carnaval, con cuatro días de descanso extendido.
Lunes 23 de marzo: ¿feriado o día no laborable?
La confusión radicaba en si el lunes 23 de marzo sería declarado "feriado puente" con fines turísticos. Sin embargo, según lo establecido en el Calendario Nacional, el Gobierno definió que el lunes 23 es un "día no laborable con fines turísticos".
Esta distinción técnica es fundamental: a diferencia de un feriado nacional, en un día no laborable la decisión de otorgar el descanso queda supeditada al empleador.
Para quienes trabajan en el sector público, bancos y seguros, el lunes 23 suele funcionar como un asueto, garantizando así un descanso de cuatro días.
No obstante, para el resto del sector privado, el "finde XL" dependerá de la voluntad de cada empresa. En caso de que el empleador decida trabajar el lunes, los empleados percibirán su salario simple, mientras que el martes 24, por ser feriado nacional, se rige por las normas de descanso dominical (pago doble si se presta servicio).
Con esta resolución, el país se prepara para un inicio de semana dividido entre quienes podrán disfrutar de una escapada turística y aquellos que deberán cumplir con su jornada habitual a la espera del descanso oficial del martes.
Cómo es el fin de semana largo por el Día de la Memoria
Algunos argentinos, dependen de la actividad laboral, podrán contar con un fin de semana largo de hasta cuatro días en marzo:
- Sábado 21 de marzo
- Domingo 22 de marzo
- Lunes 23 de marzo: Día no laborable
- Martes 24 de marzo: feriado nacional
El Calendario nacional de feriados de 2026 en la Argentina
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo.
- Lunes 16 y Martes 17 de febrero: Carnaval.
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo.
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (es el miércoles 17)
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (es el viernes 20)
Días no laborables
- Lunes 23 de marzo: antes del feriado del 24 de marzo.
- Viernes 10 de julio: para extender el descanso tras el 9 de julio.
- Lunes 7 de diciembre: antes del feriado del 8 de diciembre.
