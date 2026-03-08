Cambió el pronóstico y las lluvias en Buenos Aires tienen fecha anticipada de vuelta: cuándo se larga con todo
Con el calor en retirada, el AMBA espera por algunas jornada con buen clima pero ya asoma la vuelta de las lluvias. Qué dicen los informes.
Luego de un fin de semana con condiciones del clima estables y temperaturas agradables, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para varias jornadas con una tendencia similar, aunque el pronóstico del tiempo cambió y ya tiene fecha el regreso de las lluvias.
En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) espera un lunes con cielo mayormente nublado en el día y parcialmente nublado en la noche; junto a temperaturas estimadas en 17 grados de mínima y 24 de máxima.
Parece ser la tendencia de la semana en la Ciudad y alrededores, al menos en los primeros días, ya que el martes tendría cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche. El termómetro rondará entre 17 y 25 grados.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
De acuerdo con el pronóstico extendido del SMN, no se esperan precipitaciones para esta semana. El miércoles se anticipa con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; con una mínima de 18 grados y una máxima de 27.
El jueves, siempre según el organismo, tendría cielo mayormente nublado, con temperaturas de entre 20 y 27 grados; mientras que el viernes se presentaría con cielo parcialmente nublado, 20 grados de mínima y 28 de máxima.
Sin embargo, cambió el pronóstico del sitio especializado Meteored que sí presenta chances de precipitaciones en el AMBA para el jueves y viernes. De momento, cada jornada tiene 50% de probabilidades de lluvia débil.
De acuerdo con el portal meteorológico, las lluvias del jueves serían en horas del mediodía, mientras que las del viernes se esperan para horas de la tarde.
