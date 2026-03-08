Cambió el pronóstico y las lluvias en Buenos Aires tienen fecha anticipada de vuelta: cuándo se larga con todo

El jueves, siempre según el organismo, tendría cielo mayormente nublado, con temperaturas de entre 20 y 27 grados; mientras que el viernes se presentaría con cielo parcialmente nublado, 20 grados de mínima y 28 de máxima.

Sin embargo, cambió el pronóstico del sitio especializado Meteored que sí presenta chances de precipitaciones en el AMBA para el jueves y viernes. De momento, cada jornada tiene 50% de probabilidades de lluvia débil.

De acuerdo con el portal meteorológico, las lluvias del jueves serían en horas del mediodía, mientras que las del viernes se esperan para horas de la tarde.

meteored (6) Meteored pronostica lluvias para jueves y viernes en el AMBA.