YPF aumenta todos sus combustibles este sábado: a cuánto se va el litro de nafta
Luego días después de que las compañías privadas aplicaran aumentos de entre el 2% y el 5%. Pero la suba que efectuará YPF será considerablemente inferior.
Luego de que lo hicieran compañías como Shell, Axion y Puma, YPF informó que aplicará un aumento del 1% en el precio de todos sus combustibles a partir de la 0 hora de este sábado, como consecuencia de la extensión del conflicto en Medio Oriente, según se explicó.
La petrolera estatal indicó que el aumento se realiza luego del congelamiento de precios que impulsó a partir de abril, sosteniendo así el consumo, especialmente en el interior del país, donde la demanda continúa menguando.
A su vez, indicó que la tensión originada por el conflicto en Medio Oriente volvió a disparar el precio del petróleo internacional, que al cierre de las operaciones supera los US$104 por barril (Brent), mientras que el crudo WTI opera en el rango de los US$93.
YPF y su política de "buffer" y "micropricing"
YPF reafirmó la política de "buffer", la cual "permite sostener el acuerdo honesto con los consumidores, evitar trasladar la volatilidad a los precios locales y acompañar la evolución de la demanda en un entorno de libre mercado", y adelantó que seguirán monitoreando las principales variables para determinar si realiza o no otros ajustes específicos.
En ese sentido, el CEO y presidente de la compañía de bandera, Horacio Marín, ya había adelantado que podía producirse algún tipo de aumento en los combustibles si la tensión se incrementaba en Medio Oriente. "Si se ve que el precio del barril se termina estableciendo en US$100, los consumidores vamos a tener que pagar por US$100", explicaba recientemente.
Ahora, la petrolera nacional explicó que “se continuará aplicando el sistema de micropricing, mediante el cual realiza ajustes específicos según variables de oferta y demanda, la competencia, franjas horarias, corredores y zonas geográficas, con el objetivo de adecuar sus precios a las particularidades de cada mercado y mejorar la eficiencia comercial de su red".
No obstante, vale advertir que el aumento en el precio de todos los combustibles de YPF es considerablemente inferior al ya aplicado por las petroleras privados, que incrementaron sus precios entre 2% y 5%.
Los precios de las naftas
De esta manera, los precios de los combustibles de YPF quedarán desde este sábado por litro en torno a (con variaciones con respecto a zonas, estaciones de servicio y esquemas especiales):
- Súper: $2.112
- Infinia: $2.299
- Infinia Diésel: $2.392
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