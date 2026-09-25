YPF aumenta todos sus combustibles este sábado: a cuánto se va el litro de nafta

Ahora, la petrolera nacional explicó que “se continuará aplicando el sistema de micropricing, mediante el cual realiza ajustes específicos según variables de oferta y demanda, la competencia, franjas horarias, corredores y zonas geográficas, con el objetivo de adecuar sus precios a las particularidades de cada mercado y mejorar la eficiencia comercial de su red".

No obstante, vale advertir que el aumento en el precio de todos los combustibles de YPF es considerablemente inferior al ya aplicado por las petroleras privados, que incrementaron sus precios entre 2% y 5%.

Los precios de las naftas

De esta manera, los precios de los combustibles de YPF quedarán desde este sábado por litro en torno a (con variaciones con respecto a zonas, estaciones de servicio y esquemas especiales):