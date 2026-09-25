La Justicia rechazó levantar la cautelar que impide la privatización de AySA
La Cámara de Apelación de La Plata desestimó el recurso de la compañía y mantuvo el freno a la privatización. Conocé a todos los protagonistas del fallo.
La Justicia bonaerense asestó un nuevo revés a las intenciones de avanzar con la privatización de AySA. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo platense rechazó el recurso extraordinario presentado por la empresa estatal y mantuvo firme la medida cautelar que frena el proceso.
Quiénes son los magistrados de la Justicia y funcionarios involucrados
El fallo, que declara inadmisible el planteo de la demandada por considerar que las medidas cautelares no constituyen una sentencia definitiva, fue firmado de manera unánime por el tribunal.
El avance de Javier Milei y los empresarios interesados
A pesar de la vigencia de la restricción judicial, la administración del presidente Javier Milei continuó moviendo sus fichas en el tablero privatizador. Recientemente, el Ministerio de Economía llevó a cabo la apertura de las ofertas técnicas para definir el futuro operativo de la empresa.
La disputa por la concesión quedó polarizada entre dos grandes actores del sector privado. Por un lado, se presentó el Grupo Roggio; por el otro, un consorcio encabezado por el empresario Mauricio Filiberti, conocido popularmente como "El Rey del Cloro". Detrás de esta última propuesta empresarial operan camuflados los hermanos Juan y Patricio Neuss, quienes se perfilan como los grandes favoritos del gobierno para asumir el control del servicio de agua y saneamiento.
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