La Justicia rechazó levantar la cautelar que impide la privatización de AySA

La disputa por la concesión quedó polarizada entre dos grandes actores del sector privado. Por un lado, se presentó el Grupo Roggio; por el otro, un consorcio encabezado por el empresario Mauricio Filiberti, conocido popularmente como "El Rey del Cloro". Detrás de esta última propuesta empresarial operan camuflados los hermanos Juan y Patricio Neuss, quienes se perfilan como los grandes favoritos del gobierno para asumir el control del servicio de agua y saneamiento.