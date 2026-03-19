Fin del relato: el desempleo subió al 7,5% y llegó a su nivel más alto desde la pandemia

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En ese sentido, el economista de Equilibra, Lorenzo Sigau Gravina, explicó en diálogo con Ámbito que "se perdió ocupación frente al cuarto trimestre de 2024, algo que antes no ocurría. Esto indica que ya no son solo puestos asalariados formales los que se estarían perdiendo".

La desocupación entre los jóvenes es todavía mayor. La tasa de desocupación entre los jóvenes de 14 y 29 años aumentó: en varones pasó del 12,5% al 16,2% (+3,7 p.p.) y en mujeres escaló del 13,8% al 16,8% (+3%).

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A esta precaria situación en la creación de puestos de trabajo se suma a la crítica situación de los salarios reales, que se encuentran en un mínimo histórico: los registrados -entre públicos y privados- cayeron en 2025 un 2,1% real, mientras que desde noviembre 2023 acumulan una pérdida de 7,1% del poder adquisitivo, cálculo en base a datos de INDEC. Aunque desagregando los sectores, el público perdió 17,03% de su poder adquisitivo, mientras que los privados solo cedieron 1,55%.

Más precarización e informalidad

En los números finos, se observa una suba de la informalidad en torno a 1 p.p. (42% en el cuarto trimestre 2024 vs. 43% en el cuarto trimestre de 2025), mientras que la formalidad del empleo pasó del 57,8% al 56,9% (-0,9 p.p.). La tasa de empleo no registrado era de 41,4% al cierre de 2023.

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En tanto, la subocupación se mantuvo en el 11,3%, mientras que la sobreocupación se posicionó en 29,2%.

Si bien el aumento del desempleo es generalizado, la región donde más creció el desempleo fue en el Área Metropolitina de Buenos Aires donde pasó del 7,2% al 8,6% (+1,4 p.p.), mientras que si se toman solo los partidos del Gran Bueno Aires (excluida la Ciudad de Buenos Aires) la tasa aumenta al 9,5%.

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