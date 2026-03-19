Fin del relato: el desempleo subió al 7,5% y llegó a su nivel más alto desde la pandemia
En dos años se destruyeron cerca de 280 mil puestos de trabajo formales. A la par de la disparada del desempleo se sumó luna mayor precarización laboral.
Mientras enfrenta serias denuncias de corrupción en torno a su Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el presidente Javier Milei lidia también con las estadísticas que, cada vez con más contundencia, están echando por tierra el relato libertario. La supuesta desinflación choca con los últimos 9 meses consecutivos de inflación en alza a los que se prevé se sumará también marzo merced de la disparada del petróleo. A la supuesta creación de empleo ahora también la desmintió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) que acaba de informar que en el cuarto trimestre de 2025 el desempleo subió al 7,5%.
Se trata de un aumento de 1,1 puntos porcentuales (p.p.) en la comparación interanual y el nivel más alto desde 2020 cuando la economía todavía enfrentaba los efectos de la pandemia.
Extrapolado al total de la población, la desocupación afectó a cerca de 1,7 millones de argentinos, lo que implica un incremento de 230 mil personas desempleadas frente a fines de 2024.
Si se toma el gobierno de Javier Milei de punta a punta, el desempleo pasó del 5,7% al 7,5%, un avance de 1,8 p.p. Pese a que este no es el peor dato de la administración libertaria -entre enero y marzo de ese mismo año el indicador alcanzó el 7,9%-, sí es el más alto para un cuarto trimestre del año. Vale aclarar que esta distinción se hace por la estacionalidad de los datos.
Por su parte, la tasa de actividad (TA), que mide la población económicamente activa (PEA) sobre el total de la población, pasó del 45,7% al 48,6%; mientras que la tasa de empleo (TE), que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total, se ubicó en 45%, marcando una caída de 0,7 p.p. frente al último trimestre de 2024.
En ese sentido, el economista de Equilibra, Lorenzo Sigau Gravina, explicó en diálogo con Ámbito que "se perdió ocupación frente al cuarto trimestre de 2024, algo que antes no ocurría. Esto indica que ya no son solo puestos asalariados formales los que se estarían perdiendo".
La desocupación entre los jóvenes es todavía mayor. La tasa de desocupación entre los jóvenes de 14 y 29 años aumentó: en varones pasó del 12,5% al 16,2% (+3,7 p.p.) y en mujeres escaló del 13,8% al 16,8% (+3%).
A esta precaria situación en la creación de puestos de trabajo se suma a la crítica situación de los salarios reales, que se encuentran en un mínimo histórico: los registrados -entre públicos y privados- cayeron en 2025 un 2,1% real, mientras que desde noviembre 2023 acumulan una pérdida de 7,1% del poder adquisitivo, cálculo en base a datos de INDEC. Aunque desagregando los sectores, el público perdió 17,03% de su poder adquisitivo, mientras que los privados solo cedieron 1,55%.
Más precarización e informalidad
En los números finos, se observa una suba de la informalidad en torno a 1 p.p. (42% en el cuarto trimestre 2024 vs. 43% en el cuarto trimestre de 2025), mientras que la formalidad del empleo pasó del 57,8% al 56,9% (-0,9 p.p.). La tasa de empleo no registrado era de 41,4% al cierre de 2023.
En tanto, la subocupación se mantuvo en el 11,3%, mientras que la sobreocupación se posicionó en 29,2%.
Si bien el aumento del desempleo es generalizado, la región donde más creció el desempleo fue en el Área Metropolitina de Buenos Aires donde pasó del 7,2% al 8,6% (+1,4 p.p.), mientras que si se toman solo los partidos del Gran Bueno Aires (excluida la Ciudad de Buenos Aires) la tasa aumenta al 9,5%.
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