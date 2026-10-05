Flybondi solicitó el concurso preventivo de acreedores tras dos meses sin operar

La decisión llega tras un prolongado cese de actividades. La empresa suma 57 días consecutivos sin realizar vuelos comerciales, habiendo suspendido sus rutas regulares a comienzos de agosto de 2026. A la inactividad operativa se suma la drástica reducción de su flota en el país, que pasó de contar con 13 unidades a tan solo 3 aeronaves, las cuales permanecen paradas o en pleno proceso de devolución técnica. Si bien este paso es la crónica de una muerte anunciada, los incumplimientos por parte de la compañía no son nada nuevo.