Flybondi solicitó el concurso preventivo de acreedores tras dos meses sin operar
Con millonarias deudas, despidos, embargos y 57 días sin volar, la empresa aérea low cost busca oxígeno judicial para reestructurar sus finanzas.
Flybondi formalizó la presentación de su concurso preventivo de acreedores con el objetivo de reestructurar sus pasivos financieros, comerciales y laborales. La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.º 24, donde la justicia deberá evaluar si la compañía reúne las condiciones mínimas necesarias para sanear sus cuentas y evaluar un eventual retorno a las operaciones.
La decisión llega tras un prolongado cese de actividades. La empresa suma 57 días consecutivos sin realizar vuelos comerciales, habiendo suspendido sus rutas regulares a comienzos de agosto de 2026. A la inactividad operativa se suma la drástica reducción de su flota en el país, que pasó de contar con 13 unidades a tan solo 3 aeronaves, las cuales permanecen paradas o en pleno proceso de devolución técnica. Si bien este paso es la crónica de una muerte anunciada, los incumplimientos por parte de la compañía no son nada nuevo.
Un complejo frente laboral y financiero
La situación económica de la compañía muestra un delicado panorama contable e institucional:
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Reducción de flota: La empresa apenas cuenta con 3 aviones en suelo argentino, de una flota previa de 13 unidades, los cuales no están operativos o se encuentran en proceso de restitución.
Deudas y embargos: Flybondi acumula al menos 27 cheques rechazados por un monto superior a los $2.900 millones, junto a un pasivo fiscal que supera los $6.600 millones y una serie de embargos judiciales impulsados por proveedores y organismos públicos.
Impacto en el personal: En los últimos meses, cerca de 1.000 trabajadores dejaron la empresa a través de despidos o retiros voluntarios. Desde los gremios del sector denunciaron graves demoras en la cancelación de indemnizaciones, incumplimientos en las cuotas acordadas para las desvinculaciones y deudas salariales con los empleados que aún permanecen en nómina.
El reclamo de los pasajeros y las sanciones oficiales
El freno en las operaciones también dejó una fuerte impronta entre los usuarios. Durante el transcurso de 2026, la aerolínea registró cerca de 2.400 vuelos cancelados, afectando a aproximadamente 383.000 pasajeros que continúan a la espera de la devolución de sus pasajes o una solución a sus reclamos.
Frente a esta coyuntura, la Administración Nacional de Aviación Civil labró actas de infracción por la interrupción no notificada del servicio y le exigió a la empresa la presentación de un plan correctivo. Ahora, el futuro de la aerolínea dependerá del avance del proceso judicial y de su capacidad para acordar con los acreedores.
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