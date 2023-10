El Gobierno pasó todos vencimientos con el FMI para después de las elecciones

De acuerdo al cronograma vigente, la primera fecha de octubre para el pago de la deuda con el FMI era el viernes 6, cuando debían abonarse U$S 1.274,4 millones; luego tocaría pagar U$S 637,2 millones el 12 de octubre, y por último U$S 669,9 millones, el 30 de octubre.

Esta medida es idéntica a las empleadas en junio y julio pasados. Argentina pagó en agosto de 2023 con yuanes del segundo tramo del SWAP con China y tras cerrar un acuerdo con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Desde entonces el país accedió a otro desembolso por parte del FMI, que todavía está disponible para cancelar la deuda que vencerá a fin de mes, después de las elecciones en las que es candidato, entre otros, el ministro de Economía, Sergio Massa.