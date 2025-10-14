El halago que no se vio: qué le dijo Javier Milei a Donald Trump tras arribar a la Casa Blanca
En su llegada a Estados Unidos, el mandatario argentino se mostró afectuoso con su par estadounidense y lanzó palabras que apenas pudieron escucharse.
Javier Milei tuvo este martes su esperado encuentro con Donald Trump en Casa Blanca. El diálogo entre ambos, junto con sus equipos de trabajo, dio tela para cortar, dado que el presidente estadounidense aseguró que no habrá apoyo para la Argentina si La Libertad Avanza pierde las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.
Lo cierto es que, en medio de la polémica por los dichos del republicano, se viralizó un video en las últimas horas donde se puede apreciar el primer vistazo entre Milei y Trump. Pero eso no es todo, el clip permite ver y escuchar las palabras que el libertario le dijo al mandatario norteamericano al verlo.
"You are amazing. You are the man of the year" ("Sos increíble, sos el hombre del año", en español), se puede escuchar decir a Milei, lo que causó todo tipo de reacciones y burlas en redes sociales, indicando que los halagos del presidente argentino fueron algo excesivos.
"No hay chances que un tipo con la experiencia de Trump no se haya dado cuenta hace rato que Milei es un pelotudo"; "Por Dios, qué vergüenza"; "Cómo se deben reír a carcajadas de Milei en privado los gringos", fueron sólo algunos de los comentarios de los internautas de X.
Cabe señalar que, tras las palabras de Milei, Trump aseguró que "ama" a los argentinos y que "ellos tienen un gran líder".
La condición de Trump a Milei tras el respaldo: "Si pierden las elecciones, no seremos generosos"
El presidente Javier Milei se reunió con su par estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca luego de que el Tesoro anunciara una nueva ayuda económica para Argentina. Desde Washington dejaron en claro que el respaldo dependerá del resultado de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.
“Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión, porque no tienen chances de tener una buena economía debido a su filosofía”, advirtió Trump y agregó: "Si (Javier Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”.
