El halago que no se vio: qué le dijo Javier Milei a Donald Trump tras arribar a la Casa Blanca

Cabe señalar que, tras las palabras de Milei, Trump aseguró que "ama" a los argentinos y que "ellos tienen un gran líder".

La condición de Trump a Milei tras el respaldo: "Si pierden las elecciones, no seremos generosos"

El presidente Javier Milei se reunió con su par estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca luego de que el Tesoro anunciara una nueva ayuda económica para Argentina. Desde Washington dejaron en claro que el respaldo dependerá del resultado de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

“Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión, porque no tienen chances de tener una buena economía debido a su filosofía”, advirtió Trump y agregó: "Si (Javier Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”.

