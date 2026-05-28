Funcionarios, senadores y productores unificaron criterios para paliar la crisis en Lácteos Verónica

Frente a este escenario, el intendente de Suardi, Leandro Gastaldi, fue contundente y denunció el vaciamiento planificado de la empresa. "Con el diario del lunes, creo que fue una empresa que estuvo programando esto para salir lo más ileso posible, pero jodiendo a mucha gente en el camino", denunció Gastaldi en diálogo con LT9.

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Gastaldi también reveló que los dueños de Lácteos Verónica, la familia Espiñeira, rechazaron ofertas de compra de sus plantas. Una de ellas, de la firma Bresialat, ofrecía el valor real de tasación. Pero los Espiñeira dijeron que no. "Si no vendieron antes sin conflicto, ¿por qué lo harían ahora? La vía es exigir la venta o avanzar hacia una expropiación por el término de dos años bajo una forma de alquiler", planteó Gastaldi.

El intendente participó de una reunión con los jefes comunales de las otras dos localidades con plantas de Verónica, senadores provinciales y el ministro de Trabajo de Santa Fe y en ese marco se definió centralizar todas las denuncias penales en una sola causa judicial. Además coincidieron en que hay elementos suficientes para avanzar con firmeza en la Justicia penal. También anticiparon que buscarán acceder a los movimientos financieros de la firma.

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La sospecha es que los propietarios desviaron sistemáticamente capitales durante los últimos dos años hacia otra empresa, Becerra, también de su propiedad. Gastaldi y los otros intendentes quieren sentar bases jurídicas para que, en el futuro, el Estado pueda expropiar la empresa y que las plantas vuelvan a funcionar.