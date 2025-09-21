ANSES: el beneficio de $85.000 por hijo que pocos reclaman
El organismo gubernamental informó un incremento en una herramienta fundamental para las familias argentinas este año. Conocé los detalles.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) planifica y finaliza el calendario de pagos de septiembre junto con los aumentos correspondientes a raíz de la nueva Ley de Movilidad. Además, se confirmó que algunas prestaciones verán ciertas modificaciones en sus requisitos. Este es el caso de la Ayuda Escolar.
Según la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, establecida en el Decreto 274/2024, los incrementos que otorgue la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estarán regidos por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Quiénes cobran la Ayuda Escolar Anses
La asignación está destinada a los titulares de:
- Asignación Familiar por Hijo
- Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad
- Asignación Universal por Hijo
- Asignación Universal por Hijo con Discapacidad
Requisitos para cobrar la Ayuda Escolar
Del hijo:
- A partir de los 45 días y hasta el mes que cumpla 18 años.
- Asistir a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial (nivel inicial, primario y secundario).
Del hijo con discapacidad:
- Sin límite de edad.
- Asistir a establecimientos (públicos o privados) de enseñanza oficial o especial o recibir apoyo de maestros particulares, o concurrir a talleres protegidos o de formación laboral, o recibir rehabilitación.
