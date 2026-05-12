Golpe al bolsillo: cuánto costará desde la próxima semana viajar en trenes, colectivos y subte

Boleto de colectivo

El gobierno libertario apunta actualizar el boleto de colectivo interurbano en tres etapas en la que la primera de ellas será la próximo semana y las dos siguientes en los meses subsiguientes, junio y julio.

Para fijar la suba el Gobierno propone seguir la inflación medida por el Indec pero con dos meses de rezago a la que adicionarán otros dos puntos porcentuales. Así, la próxima semana el boleto subirá 5,4% reflejando la inflación del 3,4% registrada en marzo pasado más esos otros dos puntos porcentuales.

De esta manera y siguiendo la propuesta presentada por el gobierno libertario, el boleto mínimo pasará la próxima semana de 714 a 728,18 pesos para los usuarios que tengan la tarjeta SUBE registrada.

Para quienes acceden a la Tarifa Social, el valor será de 321,30 pesos, mientras que los pasajeros que no tengan registrada la SUBE deberán pagar 1.428 pesos.

Luego del incremento de mayo, el cronograma prevé nuevas subas el 15 de junio y el 15 de julio, ambas también del 2% por encima de la inflación registrada en abril y mayo.

El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasará a $728,18

Tramo de 3 a 6 km: $807,07

Tramo de 6 a 12 kilómetros: $894,17

Viajes de 12 a 27 km: $983,78

Viajes de más de 27 km: $1085,49

Detalle del boleto de colectivo

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Tarifas de trenes

En paralelo, el gobierno de Milei también avanzará con una fuerte actualización en las tarifas en el transporte público de trenes. Para justificar el nuevo sablazo al bolsillo de los trabajadores desde Casa Rosada advirtieron sobre la necesidad de corregir el atraso acumulado desde septiembre de 2024 y fortalecer el financiamiento del sistema.

Para ello dispuso fuertes subas para los próximo cinco meses que, acumuladas, totalizarán un aumento global el 88,92%

El esquema para los trenes contempla cinco aumentos consecutivos:

18% desde el 18 de mayo.

15% en junio.

13% en julio.

12% en agosto.

10% en septiembre.

Detalle de las tarifas de trenes

Servicios metropolitanos

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Servicios locales extendidos

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Servicios de larga distancia

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Servicios Regionales Interurbanos

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Qué pasa con el Subte

Por su parte el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también ajustó la tarifa que pagan los pasajeros del subte siguiendo la inflación con dos meses de rezago más dos puntos porcentuales. Así, desde el 1° de mayo el valor del boleto pasó de 1.414 a 1.490 pesos para quienes tengan la SUBE registrada. En tanto, quienes no cuenten con la tarjeta nominalizada deben abonar 2.369,10 pesos.

En el caso del Premetro, la tarifa se ajustó de manera proporcional. Este incremento forma parte del plan de convergencia tarifaria que busca reducir la dependencia de las partidas presupuestarias del Tesoro de la Ciudad para el mantenimiento de la red.