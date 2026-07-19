Los senadores pasarán a cobrar casi $12 millones desde agosto

Entre enero y agosto, los ingresos de los senadores acumularán una mejora cercana a $1,2 millones, por encima de la inflación del primer semestre, que el INDEC ubicó en 16,8%. Un informe del Ministerio de Trabajo, citado por Ámbito, señala además que solo ocho convenios salariales lograron superar el índice de precios durante ese período.

La situación contrasta con la de los diputados nacionales, que no están alcanzados por la ley de enganche. En la actualidad, perciben un salario bruto de $6.072.000 y un ingreso neto cercano a $4,3 millones, una diferencia que volvió a generar malestar dentro de la Cámara baja.

Fuentes parlamentarias indicaron a El Cronista que la discusión sobre las remuneraciones de los diputados podría retomarse una vez finalizado el receso legislativo, en el ámbito de la Comisión de Presupuesto.

El acuerdo paritario también contempla una actualización para el personal del Congreso. La categoría 1 pasará de $2.352.866 en mayo a $2.509.123 en agosto, mientras que la categoría 6, la de mayor cantidad de trabajadores, aumentará de $1.119.351 a $1.193.538.

Durante la negociación, la Asociación del Personal Legislativo (APL) reclamó además la conformación de una comisión destinada a "normalizar y regularizar" los haberes del personal, luego de que Martín Menem otorgara un plus salarial sin un acta formal, situación que derivó en pedidos de mayor equidad entre los trabajadores del Congreso.

El acta fue rubricada por los secretarios administrativos del Senado y de Diputados, Lucas Clark, Alejandro Fitzgerald, Laura Oriolo y Mercedes Piscitello, junto a Alejandro Santa, en representación de la Biblioteca del Congreso. Por los gremios firmaron Norberto Di Próspero (APL), Claudio Britos (ATE) y Martín Roig (UPCN).

El incremento llega en un contexto marcado por la pérdida del poder adquisitivo de gran parte de la población y una tasa de desocupación cercana al 8%, según los últimos datos oficiales. En ese escenario, la actualización de las dietas podría volver a instalar el debate sobre los ingresos de la dirigencia política, especialmente porque algunos bloques, entre ellos La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y fuerzas provinciales, anunciaron durante este año que renunciarían o donarían los aumentos.