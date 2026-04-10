Guerra de Medio Oriente: el estremecedor impacto en los mercados globales y en la economía argentina
El Club de Finanzas de la UADE alerta sobre las consecuencias de la guerra de Medio Oriente. Récord del petróleo e inflación global, desafíos para el BCRA.
Las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y el bloqueo del Estrecho de Ormuz encendieron las alarmas. Un informe del Club de Finanzas del Instituto de Economía (INECO) de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) reveló cómo golpea a los mercados globales y qué repercusiones directas tiene sobre Argentina.
El documento destaca que el tercer mes del año estuvo atravesado por una volatilidad internacional extrema. Este escenario obligó a recalcular las expectativas de las principales potencias económicas, generando un efecto dominó que impacta de manera mixta en nuestro país.
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El petróleo por las nubes y el regreso de la inflación global
El punto más crítico señalado por el informe es la disrupción en el suministro energético. El sostenimiento del bloqueo en el Estrecho de Ormuz (por donde transita el 20% del comercio mundial de crudo) impulsó los precios del petróleo al alza, alcanzando un pico histórico de USD 120 por barril (crudo Brent).
Este violento shock de oferta reavivó rápidamente las presiones inflacionarias a nivel global. Como consecuencia inmediata, en Estados Unidos se descartaron los ansiados recortes de tasas para 2026, consolidando un duro panorama de "tasas más altas por más tiempo" que afecta directamente a los mercados emergentes.
Cómo impacta el conflicto bélico en la Argentina
El análisis de la UADE plantea que el impacto de este contexto internacional sobre la economía local presenta un escenario de luces y sombras:
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Lo positivo: El aumento de los precios de las materias primas (commodities) mejora los términos de intercambio de nuestro país y favorece la tan necesaria generación de divisas a través de las exportaciones.
Lo negativo: El encarecimiento de la energía a nivel mundial y las condiciones financieras internacionales más restrictivas generan nuevas presiones inflacionarias internas y limitan severamente el acceso al financiamiento externo.
A nivel doméstico, el informe destaca la labor de contención del BCRA. Durante el mes pasado, el Banco Central logró comprar USD 1.400 millones, acumulando USD 4.100 millones en lo que va del año. Esta estabilidad cambiaria se sostuvo gracias al superávit comercial, liquidaciones del agro y entradas por colocación de obligaciones negociables.
Sin embargo, los expertos advierten que el Gobierno se inclinó por una política monetaria laxa (reduciendo encajes y expandiendo la liquidez) buscando reactivar la actividad, aunque esto implique un riesgo sobre la contención estricta de la inflación.
Una recuperación económica muy desigual
Mientras los mercados miran hacia el exterior, puertas adentro la situación social sigue siendo delicada. El informe de INECO/UADE destaca que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró un leve crecimiento del 0,4%, pero aclara que la recuperación es profundamente desigual.
Mientras sectores como el agro, la minería y la energía muestran un fuerte repunte, industrias clave como la construcción y el comercio siguen rezagadas. Esta desigualdad se vuelve aún más crítica al observar los bolsillos: los salarios reales continúan en descenso debido a la inflación creciente, y el crédito interno se mantiene bajo y en clara desaceleración.
De cara al futuro inmediato, la UADE concluye que el balance de riesgos de Argentina sigue atado al frente externo. Si la guerra se prolonga, la presión sobre el costo de vida global y el aumento de tasas continuarán golpeando a los mercados de renta fija y, por arrastre, a la estabilidad de los países emergentes.
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