"¿Qué es la gente?": la peculiar pregunta de Luis Caputo sobre los que no llegan a fin de mes
A pesar de la avalancha de cierre de empresas y los más 300 empleos destruidos, Luis Caputo insiste en que la Argentina atraviesa un récord de actividad económica.
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, se presentó este jueves en el Latam Economic Forum y negó, una vez más los datos de la realidad. Ante empresarios y referentes del denominado "círculo rojo", Caputo aseguró que la economía acumulará un saldo de crecimiento punta a punta del 20% a lo largo del mandato de Javier Milei. y negó, al mismo tiempo, que los trabajadores enfrenten dificultades para llegar a fin de mes.
"Uno se enfrenta a la clásica pregunta '¿qué le dice a la gente que no llega a fin de mes?' y vos decís, está bien, sí, tengo que mostrar empatía porque es una realidad que hay gente a la que le pasa eso... pero están pasando el mensaje 'la gente no llega a fin de mes, antes estaba mejor'. Entonces ¿cómo contestas a eso? Porque digo, ¿qué es 'la gente'? ¿la totalidad de la gente? ¿es la mayoría de la gente? ¿alguna gente?, no me digas 'la gente no llega' porque hace dos años la gente estaba muchísimo peor y si me preguntas eso me pones en una situación de tener que corregirte", disparó Caputo dejando en evidencia el abismo que separa el relato libertario del día a día de los trabajadores cuyos salarios perdieron sistemáticamente frente a la inflación.
Caputo intentó sostener el discurso triunfalista en momentos en el que el cierre de empresas, la sistemática destrucción de puestos de trabajo y la precarización laboral imperan. "Será un 2027 atípico, la economía se va a llevar puesta a la política. El 2027 va a ser el año en el que más se va a crecer, el Presidente va a ganar las elecciones cómodamente y este proceso se va a continuar".
Y siguió: "hoy la frustración de muchos políticos y periodistas es que no pueden creer lo que está pasando: shock externo, internas, todo lo que quieran, pero la bolsa sube 8%, el riesgo país va a 500 puntos y el BCRA tiene que comprar 150 millones de dólares por día. Lo esconden en los diarios, pero la gente no es tonta y se da cuenta".
De esta manera Caputo intentó despejar dudas de los inversores respecto del potencial escenario electoral del año próximo, en el que el triunfo de la Libertad Avanza no estaría para nada asegurado por el momento, según indican todas las encuestas.
"No hay duda que la mayoría va a seguir confiando en este gobierno. Nadie en su sano juicio que la mayoría de la gente va a querer volver al infierno en el que estábamos hace dos años y medio", insistióel titular del Palacio de Hacienda ante una audiencia de unos 300 empresarios.
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