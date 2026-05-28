"¿Qué es la gente?": la peculiar pregunta de Luis Caputo sobre los que no llegan a fin de mes

Y siguió: "hoy la frustración de muchos políticos y periodistas es que no pueden creer lo que está pasando: shock externo, internas, todo lo que quieran, pero la bolsa sube 8%, el riesgo país va a 500 puntos y el BCRA tiene que comprar 150 millones de dólares por día. Lo esconden en los diarios, pero la gente no es tonta y se da cuenta".

De esta manera Caputo intentó despejar dudas de los inversores respecto del potencial escenario electoral del año próximo, en el que el triunfo de la Libertad Avanza no estaría para nada asegurado por el momento, según indican todas las encuestas.

"No hay duda que la mayoría va a seguir confiando en este gobierno. Nadie en su sano juicio que la mayoría de la gente va a querer volver al infierno en el que estábamos hace dos años y medio", insistióel titular del Palacio de Hacienda ante una audiencia de unos 300 empresarios.